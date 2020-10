Domenica Live, Donatella Milani choc: «Sono fortemente depressa». Ecco il suo dramma

Donatella Milani è ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. La conduttrice ha raccontato la drammatica storia della cantante: Donatella Milani è stata abbandonata dal padre quando sua madre era ancora incinta, mentre l'uomo che l'ha cresciuta è morto a 31 anni in un tragico incidente. Due grandi perdite che l'hanno segnata per sempre.

Donatella Milani è a #DomenicaLive per raccontare un periodo difficile della sua vita dovuto all'assenza del padre pic.twitter.com/SstW35AAEw — Domenica Live (@domenicalive) October 4, 2020

Donatella Milani ha preso la parola e ha detto di star attraversando un periodo molto difficile: «Ho unaforte, sto davvero male. Continuo a chiedere di essere accettata dagli altri, l'analista mi ha trovato un. Da quando è morta mia mamma, due anni fa, sono andata sempre più giù. Lei era un pilastro, il mio riferimento». L'appello di Donatella Milani, davanti alle telecamere di Domenica Live, è quello di potersi ricongiungere a suo padre. «Mi basterebbe vederti - ha detto - mi basterebbe che mi dicessi: "So che ci sei, sei mia". Non ho bisogno di niente, voglio solo affetto, conferme».

Stuzzicata dalla D'Urso, la Milani ha anche parlato del suo orientamento sessuale e delle relazioni con donne avute in passato: «Mia madre contrastava tantissimo, c’è ancora questa discriminazione, diceva: "Meglio sulla strada". Non mi sento davvero omosessuale, è stata una reazione, mi dicevo: “Perchè non ce la faccio ad avere un rapporto con gli uomini?”. Chiaramente erano successe tante cose: l’abbandono di mio padre, quello che per me era mio papà muore. Questo è stato quello che mi ha portato a provare ad andare con le donne: io idealizzavo, cercavo una figura paterna negli uomini, quella che mi è mancata».

Chi è Donatella Milani?

Donatella Milani è una cantante e compositrice italiana, nata a Montevarchi il 3 febbraio 1963. Nel 1980 scrive insieme a Pupo la hit "Su di noi", ispirata proprio dalla sua storia d'amore con il cantante toscano. Nel 1983 si classifica seconda al Festival di Sanremo con il brano "Volevo Dirti". Nel 2018 ha partecipato alla trasmissione "Ora o mai più" su Rai 1 come concorrente, ma si ritira dopo la prima puntata per gravi motivi familiari. Dal gennaio dell'anno seguente prende parte alla nuova edizione del programma, al fianco della coach Donatella Rettore.