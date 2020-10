Domenica Live. Viola Valentino, parla il compagno Francesco accusato di avere l'amante: «Vi dico la verità...»

Ultimo aggiornamento: 18:21

accusato da una donna, Simona Caldarone, di avere una relazione con lei da oltre un anno e mezzo, si presenta a Domenica Live, come “vittima”.LEGGI ANCHE:«Quella donna è la mia dentista, l’ho conosciuta a maggio, l'ho vista dieci volte - dichiara Francesco Mango - È Viola la donna che amo. Io mi sono sentito trascurato da lei. Non la vedevo mai, usciva con la sua band, stava sempre al telefono con la sua sciamana. Ma io non mi sono fidanzato, Simona è bugiarda, ha detto un sacco di balle. In quel periodo io e Viola non stavamo insieme, io sono andato a Roma, e quando uno è solo può fare quello che vuole».: «Non è che non stavamo insieme, spesso e volentieri lui andava e tornava per stare con lei. Me lo sentivo. Non l’ho cacciato di casa perché lo amavo e lo amo».Barbara D’Urso indaga, vuole sapere della relazione con l’altra donna e dei sentimenti che Francesco prova per Viola.«A Simona all’inizio volevo bene come una cugina - ammette l'uomo - Io amo Viola. Le donne le conosco bene, sono un esperto. Anni fa Viola ha perdonato l’ex marito che le aveva detto che era "inciampato", io invece non sono stato perdonato. Sono qui attaccato da te. Floriana Secondi, ucendo dallo studio, mi ha detto: "Ti aspetto a Roma". Simona, secondo me, si è comportata male, queste cose si discutono a casa, non sotto i riflettori. Io non la sento più, mi manda messaggi».La conduttrice chiede dettagli: ci sono stati baci, sono andati a letto?«Ma che andati a letto? No!», dice l’uomo.Però, ci sono foto e messaggi che testimlnierebbero la relazione tra i due. Barbara D'Urso lo ripete pù volte.Il caso è articolato. È stato più di un personaggio noto a dire che Francesco gli avrebbe fatto delle avances. Francesco attacca, in particolare, Ivan Cattaneo: «Ivan vorrei ricevere delle scuse, perché davanti a milioni di persone hai detto che ci ho provato con te. Io ho dei figli, rispetto qualsiasi tipo di sessualità, potrei cambiare anche io nella vita…».Poi si parla di Wanda Fisher, sosia di Ivana Spagna.«Si sta facendo pubblicità con questa storia - dice Francesco Mango - non è vero nulla, non c’è mai stato niente tra noi. In caso, avrei scelto Ivana».L’uomo continua a sottolineare di essersi sentito trascurato da Viola Valentino ma ribadisce i suoi sentimenti: «Io amo Viola». E alla proposta di un incontro per chiarire tutta la vicenda, risponde: «Se vogliamo fare un incontro in tre con Simona va bene».