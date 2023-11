Domenica In torna domani, come sta Mara Venier dopo il Covid? Le anticipazioni e gli ospiti del 19 novembre

Dopo lo stop forzato di Domenica In della scorsa settimana, domani 19 novembre, Mara Venier (dopo il Covid) dovrebbe tornare ad aprire le porte del suo salotto per tantissimi ospiti. L'appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 14.00. Vediamo dunque le anticipazioni.

Domenica In, gli ospiti del 19 novembre

Domenica In dovrebbe andare regolarmente in onda domenica 19 novembre. Mara Venier, dopo il Covid, dovrebbe tornare in onda con una nuova puntata del suo varietà ricca di ospiti. In studio ci sarà Teo Mammucari protagonista dell'edizione in corso di Ballando con le stelle. Proprio sul programma di Milly Carlucci, la conduttrice aprirà il suo tradizionale talk: in studio, si legge, dovrebbero esserci Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Guillermo Mariotto e Rossella Erra. A Domenica In ci saranno poi gli attori di Un Professore 2, Alessandro Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Si chiude la carrellata di ospiti con Lillo. Il comico parlerà del film “Elf Me“, il nuovo film natalizio di cui è protagonista. come anticipato da TVBlog.