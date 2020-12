Alessandro Gassmann: «Chi non fa il vaccino non deve entrare in negozi, ristoranti e aeroporti»

L'attore Alessandro Gassmann, in un'intervista a Repubblica, torna a parlare del vaccino e si schiera decisamente contro i no vax: la sua proposta, come già nelle scorse settimane, è quella di limitare i movimenti per chi dovesse decidere di non vaccinarsi, per tutelare i più deboli. «Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti. So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente», ha detto Gassmann.

«Anche con l'arrivo dei vaccini - aggiunge - tante persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile. Come negli ultimi quarant'anni, passerò la notte di Natale con mia moglie e mio figlio davanti all'alberello in una casetta in montagna, senza andare sulle piste. Mi mangio un bel piatto di pasta, faccio camminate distanziate... ma ci fa davvero così schifo starcene con i nostri cari?».

