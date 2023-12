Alessandro Gassmann, il quiz di Natale incuriosisce i fan: cosa è l'oggetto vintage?

Alessandro Gassmann ha incuriosito molto i suoi follower su X nella notte della vigilia di Natale quando, a casa insieme alla sua famiglia, ha ripescato un oggetto di antiquariato che dallo scopo ignoto, quanto il suo valore.

L'attore di "Un Professore" ha voluto mettere alla prova i suoi follower, chiedendo loro che cosa fosse l'oggetto misterioso e il suo funzionamento: «Il quiz di Natale. Ho questo oggetto in casa da sempre, era di mia madre , probabilmente acquistato da un antiquario. Cos’è ? Si legge “corda”. Grazie per i suggerimenti e auguri di buon Natale». Andiamo a leggere le risposte che hanno dato i suoi fan.

Il quiz di Natale di Alessandro Gassmann

«È un segnapunti che usavano nei primi del 1900 nelle sale da gioco ed intrattenimento.

Sará di mogano. vale tra i 500 e i 1000 euro», ha risposto un fan, mentre un altro ha pensato che fosse «il sistema di campanelli che si usava una volta nelle grandi case per chiamare la servitù che era in cucina. E appariva il numero della camera che aveva tirato il campanello (la corda)».

Il quiz di Natale ha incuriosito in molti, ma c'è chi, invece di sforzarsi, ha deciso di passare alle maniere forti e ha tirato fuori l'asso dal mazzo: l'intelligenza artificiale e Chat GPT che dice: «L'oggetto nella foto sembra essere un vecchio calcolatore meccanico, noto come schedario o file di tabelle di calcolo. Questi dispositivi erano utilizzati prima dell'avvento delle calcolatrici elettroniche per aiutare a eseguire calcoli matematici, come moltiplicazioni o divisioni, attraverso l'uso di schede scorrevoli con serie di numeri stampati su di esse».