Festival Disco Diva a Gabicce il 23, 24 e 25 giugno. Special guest e programma

GABICCE - Torna il consueto, attesissimo appuntamento annuale Disco Diva, il festival della disco music che si tiene dal 2015 nella cornice esclusiva di Gabicce Monte. E che nel corso di otto edizioni ha ospitato i più grandi artisti internazionali che hanno fatto la storia della disco. Dopo l’annuncio dei main artist 2023, è stato presentato ufficialmente in piazza Valbruna il cast artistico della nona edizione.

Il Festival, organizzato dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events e il Patrocinio di Rai Marche, si terrà in piazza Valbruna a Gabicce Monte il 23, 24 e 25 giugno e segnerà come sempre l’inaugurazione della stagione estiva.

Un ringraziamento a Regione Marche e agli sponsor Ristorante Dalla Gioconda e Rivierabanca.

“Everybody dance” - spiega Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan 2023 per Disco Diva, balleremo tutti sui più grandi successi degli CHIC che dagli anni 70’ continuano ad intrattenere tutte le generazioni fino ai giovanissimi con la presenza di Kapote (Toy Tonics) e la riconferma di Dj Ralf. Disco Diva ormai è seguitissima anche dai più, giovani, da quando il vintage è tornato prepotentemente di moda in tutti suoi aspetti, fashion, culturali, musicali, ed è diventato un brand riconoscibile per ciò che riesce a trasmettere”.

Anche quest’anno prosegue la finalità charity del festival come segnale che la musica deve sempre essere di aiuto ai grandi temi sociali e parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza.

“Torna l’evento di punta di Gabicce Maremonte nel borgo di Gabicce Monte che segnerà l’inizio dell’estate 2023 - sottolinea il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi- un appuntamento atteso per gli amanti della disco music che vengono appositamente ogni anno per il nostro festival. Lo sforzo che ha fatto questa amministrazione, fin dal primo anno, fa capire quanto crediamo in questo evento che ha portato la nostra città e il nostro borgo alla ribalta in tutta Italia, come negli anni 70-80, facendola diventare nuovamente la Capri dell’Adriatico, senza dimenticare l’apertura delle ultime edizioni ad un target più giovane".

“Disco Diva giunge alla nona edizione. Un festival ormai caratterizzato da un connubio importante con il territorio, con Gabicce Monte e con la storia della disco music. Anche quest’anno i protagonisti sono di altissimo livello. Tanti cittadini e turisti riconoscono oggi in Disco Diva la manifestazione per eccellenza del territorio grazie alla crescita ottenuta in questi anni” - spiega l’Assessore al Turismo di Gabicce Mare Marila Girolomoni.

Venerdì 23 giugno - Italians do it better!

Inaugurazione prevista venerdì 23 giugno, serata all’insegna dell’italo disco di gran moda anche tra i più giovani. Ad aprire la serata gli Euro Nettuno, il dj set di Frank&Pappo, che sprofonda nel languore della cumbia, per poi saltare sull’onda dell’italo disco, accarezzare vibrazioni sfacciatamente afro, e sparigliare tutto con squarci di puro, bellissimo pop. A seguire il dj set del romagnolo Mida che nelle sue performance gioca mescolando sonorità anni novanta, dall’elettronica alla house, dalla new wave alla disco.

Si prosegue con il live dello special guest GAZEBO, nome di spicco negli anni ottanta che solo nei primi anni di carriera è riuscito a vendere più di 12 milioni di dischi. Oltre ai tanti altri suoi successi, con i singoli “Masterpiece” e “I like Chopin” del 1983 raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi tra cui: Germania, Francia, Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Canada, Giappone, Portogallo, Hong-Kong, Corea, Singapore, Turchia ed entra nelle top dieci in molti altri paesi.

A seguire in consolle Tommiboy, resident di Disco Stupenda che da anni lavora al fianco di Pino D’Angió e fa parte della crew Toy Tonics. Collezionista di dischi e digger attento a tutto ciò che risponde alla parola groovy, i suoi set sono un cocktail energetico di sonorità provenienti da tutto il pianeta, collegate da una matrice disco-funk.

La chiusura di serata sarà curata dallo Special Guest KAPOTE, boss dell'etichetta Toy Tonics, dj di spicco della scena dance berlinese. Con Toy Tonics ha creato una famiglia di etichette con tutti i tipi di musicisti, tastieristi e batteristi che sono anche dj e collezionisti di vinili e che rappresentano una forte atmosfera musicale funky. La sua selezione musicale è un selvaggio mix di musica orientata al funk, disco e italo-disco, house di qualità, beat futuristico e new wave funky.

Sabato 24 giugno - Everybody dance!

Ad aprire le danze sarà il dj set di Tommaso Cicconi. Influenze Soul, Funk e Disco music caratterizzano i suoi dj set. I suoi dischi hanno già girato in prestigiosi club e festival del centro Italia. Ha fondato, insieme a Lorenzo Morresi, l’etichetta discografica indipendente @supereclecticmusic.

Una serata dedicata alla storia della disco 70’ che vedrà protagonista il live di Norma Jean Wright e Luci Martin, voci protagoniste assolute del gruppo CHIC prima che si sciogliesse e che tuttora continuano ad esserlo proponendo gli innumerevoli successi del gruppo: “Le Freak”, “Good Times”, “I want your love”, “Everybody Dance” solo per citarne alcuni, accompagnati da una live band d’eccezione: gli Adika Pongo, protagonisti del panorama disco-funky italiano.

Christine Wiltshire, veterana di Disco Diva, torna a grande richiesta con la sua potentissima voce black a dar lustro alla serata, già famosa per le hit mondiali "Keep on Jumping" e “Weekend” con il gruppo Musique, prodotto da Patrick Adams, tracce divenute cult nel mondo del clubbing newyorchese.

Non mancheranno come sempre momenti dedicati alla cultura disco: quest’anno verrà presentato il nuovo libro “Donna Summer la voce arcobaleno” a cura di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, nel quale a dieci anni dalla sua scomparsa non verrà ripercorsa solo la biografia della disco queen che ha venduto oltre 150 milioni di dischi, ma verranno svelati aneddoti custoditi dagli autori stessi.

Lo spazio sarà arricchito dalla presenza della cantante Deborah Johnson, figlia del cantante e bassista Wess Johnson, attualmente protagonista dello spettacolo teatrale dedicato a Donna Summer e divenuta famosa al grande pubblico per la sua recente partecipazione a “Tale e quale show” su Rai1, oltre a vantare collaborazioni con big della musica quali Ray Charls, Tina Turner, Phil Collins, Lucio Dalla. Deborah per l’occasione sarà accompagnata da Marco Sabiu, pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore con un curriculum internazionale e famoso per aver diretto nel 2015 e 2016 Rockin’1000.

Chiusura di serata curata dal dj e produttore Gino Grasso (G&D Records) che vanta collaborazioni prestigiose con club underground famosi italiani ed esteri come il Roxy di Vienna, Ronnie Scott, Brilliant Corner e Spiritland di Londra, il Jazz Club di Barcellona, l’APT e Le Souk di New York, River Inn Derry, Entres des Artistes e Frequence di Parigi.

La serata del sabato è organizzata in collaborazione con Vino e Vinili.

Domenica 25 giugno - Soul Trance

Torna l’appuntamento con AperiVespa Disco Diva, organizzato dal Vespa Club di Morciano: partenza alle ore 18.30 per una sfilata lungo le vie cittadine e arrivo in piazza Valbruna per dare lo start ufficiale alla terza serata.

Sunset vibes in apertura di serata con i dj set di Marcorea Malià e Marco Morosini, entrambi legati al mondo dell’arte e della moda, ma che han fatto della musica sempre la loro passione principale.

Si parte con Marcorea Malià che con i suoi dj set particolari ed esclusivi fa ballare il suo pubblico fin dal 1970, prima al Nepentha e poi in altre note discoteche milanesi. Il suo nome è associato al mondo dell'Arte, della Moda, della Cultura, del Cinema e da un’impronta innovativa al mondo dell’Hair Styling e del Makeup: Orea Malià Parrucchieri diventa punto di riferimento di tanti artisti e musicisti che da lui si creano l'immagine.

Si prosegue con Marco Morosini che sin da ragazzino organizza e partecipa come dj a serate nei club in tutta Italia. Designer di professione, ma ora anche pittore e scrittore, vanta collaborazioni con prestigiosi marchi internazionali e fonda il marchio Brandina. Marco di recente in collaborazione con il produttore discografico Marco D’Ubaldo di Cinedelic Records, ha coinvolto 11 artisti a km zero legati al territorio della riviera creando il VINILE BRANDINA.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna sul palco di Disco Diva dj RALF con il format “SOUL TRANCE”, nel quale ripercorre una selezione musicale che ruota attorno ad un genere musicale definito “down beat”, spaziando dal classic soul al funk, con licenza di allargare il più possibile le frontiere sonore ma rispettando però sempre l’attitudine originaria, ripescando nelle pietre miliari di quell'esperienza e di quel suono, nelle loro forme originali, ma arricchendo poi tutto con le ultime novità più sfidanti ed eccitanti come da spirito originario.

Durante la serata International Dj set Tba.

Le coreografie delle tre serate di Disco Diva saranno curate come sempre dagli amici di “I LOVE DISCO” di Firenze, partner di Disco Diva da 6 anni che con loro iconica Disco Line coinvolgono il pubblico presente riportandolo nell’atmosfera di “Soul train”.

Come raggiungere Gabicce Monte

Il Trenino Express effettuerà corse da Gabicce Mare. Dalle ore 19.00 partenze ogni 20 minuti circa da: Piazza Aldo Moro (vicino al Supermercato Tavollo) dove si potrà parcheggiare gratuitamente e da Via della Repubblica (stazione Trenino Express di fianco al Municipio). Prezzo andata e ritorno euro 4, solo andata o solo ritorno euro 2,50. Ultima corsa da Gabicce Monte ore 01.00.

Ticket in vendita sull’app Dice e su discodiva.it

Ingresso euro 10,00 a serata

Pacchetto tre serate euro 25,00

Info: www.discodiva.it

Disco Diva

In un momento in cui si parla molto di gap generazionale sotto tanti e diversi aspetti, c’è qualcosa che unisce e sintonizza le persone sulla stessa frequenza.

È la musica, e in particolare la disco music.

Quel fenomeno nato nella seconda metà degli anni ’70 che si contrapponeva all’altro genere nato nello stesso periodo: il punk.

La voglia di ballare che grazie ai suoi beat la disco ha trasmesso all’epoca non accenna a placarsi e ogni volta che un pezzo famoso attacca, il corpo trasforma il segnale in movimenti e fermarsi è praticamente impossibile.

Disco Diva ha compreso bene che la disco music è un movimento - in ogni senso del termine - e ha deciso di celebrarla offrendo a chi c’era, chi c’è e chi ci sarà un’esperienza immersiva in un mondo che continua ad affascinare chiunque abbia una qualunque percentuale di ritmo nel sangue.

Perché è una musica che muove il corpo ma anche l’anima, si sente dentro e si vede fuori. Non a caso c’è tutta un’iconografia legata alla disco music, dai look e le pettinature alle disco ball dei locali storici come lo Studio 54 di New York.

E quindi? Quindi, celebration!

Let’s all celebrate and have a good time.