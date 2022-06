Dove si balla? A Gabicce con Disco Diva. Pino D'Angiò apre le danze, domani Ralf e Jo Squillo

GABICCE - Dove di balla? A Gabicce, dove da ieri è partita l'ottava edizione di Disco Diva, il Festival internazionale della Disco Music organizzato dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events e con il contributo della Regione Marche, per il secondo anno vanta come main sponsor Gucci, a cui si affiancano gli sponsor S.Pellegrino e Rivierabanca. Media partner Rai Isoradio. Migliaia le persone presenti: la piazzetta di Gabicce Monte si presentava carica come prima della pandemia.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Tutti a ballare con Disco Diva, a Gabicce il festival internazionale... IL CONCERTO La Rappresentante di Lista a un mese da Musicultura di nuovo nelle...

Pino D'Angiò, che successo per iniziare

Dopo lo strepitoso opening di ieri sera con perle nascoste della discografia napoletana funk e disco di Napoli Segreta, il mitico Pino D’Angiò che ha scaldato piazza Valbruna e il leggendario Cerrone, padre della French Disco, stasera una line up d’eccezione che ripercorrerà la storia della Disco from New York! Opening con Rollover DJs, Tiberio Carcano e Rocco Fusco, fondatori e DJ resident del celebre party omonimo, Rollover Milano. La musica proposta dal duo è un mix che spazia house e disco con radici nel Cosmic-Funk, la New Wave e la musica italiana di fine anni 70 non consumata dalla retorica. Le serate sono organizzate in collaborazione con THE ITALIAN NEW WAVE, il format di C2C Festival.

Serata con Imagination e Leee John

A seguire, live di IMAGINATION ft LEEE JOHN, gruppo pop, dance e disco inglese che tra il 1981 e il 1983 ha ottenuto un successo mondiale con brani come “Just an Illusion”, “Body Talk”, “So good, so Right”, “Music & Lights”, “Flashback”, “In and Out of Love” e tanti altri, con una straordinaria carriera che dura da oltre 3 decenni e con vendite record che superano i 30 milioni di album venduti. In chiusura dj set di NICKY SIANO, disc jockey statunitense, considerato uno dei pionieri della dance music, primo dj resident dello STUDIO 54 di New York. Nel 1978 è il primo deejay a realizzare e produrre un disco mixato.

Domenica arrivano Jo Squillo e Ralf

Domenica 26 giugno, apertura con il talk “Fashion and Music” dove verrà ripercorsa la storia della disco dal punto di vista culturale e sociale con un focus sulla moda. Ospiti Jo Squillo, presentatrice, showgirl e fondatrice del canale satellitare Class Tv Moda; Daniele Baldelli, dj storico della Baia degli Angeli di Gabicce; gli autori del libro “La Storia della Disco Music” (Hoepli) Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. L’opening dj set sarà affidato a Gino Grasso, collezionista di vinili, dj e produttore. A seguire dj set di RALF “SOUL TRANCE”.

Tickets (10 euro a serata in vendita sull’app Dice e sul sito discodiva.it). Biglietteria aperta dalle ore 19.00 in piazza Valbruna nelle serate dell’evento. Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa sezione di Pesaro per il progetto “Angeli con le Pinne” che permetterà a tutti i cittadini e turisti di avere un ulteriore controllo in mare grazie ad un mezzo di soccorso nautico per l’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA