Disc Jockey Time su Radio Serena, per tre settimane si rivive la discoteca Odissea. Quella volta che Vasco e Gigi D'Agostino...

«Era il 13 febbraio 1988 ed inaugurava una tra le discoteche più grandi d’Italia. L’ODISSEA di Ancona. Teneva tra le 7000 persone». È così che comincerà la puntata di questa settimana di Disc Jockey Time. Uno speciale che si potrà ascoltare in tre puntate: sabato 30 settembre, sabato 7 ottobre e sabato 14 ottobre su Radio Serena.

Primo appuntamento

Si parte sabato 30 settembre alle ore 14 su Radio Serena con Ricky Esse, disc jockey osimano che ha fatto ballare migliaia di ragazzi anconetani e non sulle note di brani come All I Really Want di Kim Lukas e The New Millenium Girl di Billy More del grande Gigi D’Agostino. Ricky proveniente dall’AQVA entrò grazie ad Iron nel 1999. Con lui si parlerà della fine degli anni ’90. Di quel passaggio trai ’90 ed i 2000 sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell’ambiente della discoteca. Tra aneddoti, riti porta fortuna e la storica sigla del 1999.

La seconda puntata

Passeremo poi ad una figura molto impartente all’interno della discoteca, il P.R.. Ospite della seconda puntata, il 7 ottobre, sarà Antonello “Lello” Verdolini. “Il P.R. dell’Odissea”. Parleremo con lui del suo inizio, di come ha appreso il mestiere e di com’era importante il suo contributo all’interno della discoteca. Antonello è tutt’ora P.R. per molti locali della zona.

La terza puntata

La terza puntata sarà quella più calda, perché l’ospite del 14 ottobre sarà proprio colui che ha fatto nascere l’ODISSEA.

I super ospiti di allora

Fabrizio Fratta. Disc jockey di origine pesarese che negli anni ha fatto ballare Marche ed Emilia Romagna. Si partirà dal perché quella discoteca è stata voluta fino al cosa successe la sera dell’inaugurazione. Ci racconterà di quella discoteca che lo ha visto in consolle e come direttore artistico dal 1988 al 1992, fino al suo passaggio ad AQVA Disco Village. Fratta curò negli anni anche le campagne di comunicazioni inventando slogan, grafiche ed iniziative che ogni settimana portavano migliaia di ragazzi. Una discoteca che ha visto salire sul palco personaggi come Lisa Stansfield, che durante il suo concerto urlò al pubblico “this is not a funeral!”.

Ma anche Vasco, gli SNAP! e tanti altri artisti che invadevano le classifiche degli anni ’90 sono saliti su quel palco negli anni. Così come Gigi D’Agostino che scelse proprio come “palco” la sala principale per lanciare una delle sue hit: L’Amour Toujours. Ci saranno tanti aneddoti e risate. Non mancheranno all’appello anche tutti quelli dischi che negli anni hanno fatto ballare miriade di persone. Un modo per conoscere la storia da chi quella storia l’ha fatta.Il programma radiofonico va in onda ogni sabato dalle 14 alle 15 sul sito di Radio Serena, con replica la domenica dalle 14 alle 15. Disponibile anche in podcast sul sito.

Disc Jockey Time è su Facebook e sul sito di Radio Serena.