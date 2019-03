Cristel e Romina Carrisi: «Volevamo lavorare in tv, penalizzate dal nome»

Carrisi

sono ospiti didalla "zia"e raccontano i momenti più importanti della loro vita davanti alle telecamere. La più grande delle figlie di Al Bano e Romina Power è incinta del suo secondo figlio, una bambina, e la più giovane spiega di essere tornata single una settimana fa. Entrambe ricordano l'infanzia felice ae il dolore per la separazione dei genitori. Un unico grande rimpianto: quello di non aver potuto fare carriera nel mondo dello spettacolo, nonostante il talento, perché penalizzate dal loro nome e dalla fama della loro famiglia.Cristel si è sposata ed è diventata mamma da poco e il giorno del suo matrimonio è stato tra i più belli della sua vita. Mara Venier chiede a quel punto aquando metterà su casa. «Io devo trovare la materia prima. Speriamo in un miracolo. Mi sono lasciata una settimana fa. È stata una decisione ponderata dopo un anno la convivenza. Quando non c'è compatibilità è inutile sforzarsi», spiega la ragazza che ora vive a Los Angeles.Poi è il momento di tornare al passato con la memoria e con dei filmati trasmessi in diretta. C'è anche spazio per parlare di uno dei periodi più difficili: «Quando i tuoi genitori si separano è una grande sofferenza. Tutto più grave se attorno c'è un rumore mediatico. Sono andata all'estero per allontanarmi da questo dolore. Tutti volevano sapere perché era crollata questa coppia che era il simbolo dell'amore», racconta Cristel.«L'indelicatezza e l'insensibilità degli altri sono le cose che fanno più male. Inizialmente stavo con papà, poi le dinamiche familiari sono cambiate - spiega Romina alludendo alla relazione con- e mi sono trasferita a Roma da mia madre nella casa che lei ha donato per farne un centro di preghiera e meditazione buddhista». «C'è gente che medita nella mia stanza da letto. Questa è nostra madre, si deve ripulire il karma», ironizza Cristel.«Lui è nato per cantare. Penso sempre a quel ragazzino sulla bicicletta che guardava Sanremo e sognava di andare lì sul palco». A quel punto il tasto dolente. È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. «Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non mi volevano perché avevano dei pregiudizi. Mi invitavano nelle trasmissioni solo per parlare dei miei genitori, ma io ho studiato e sono preparata», sottolinea Romina, che nella vita recita e sogna di fare l'attrice nel cinema e nella tv.