Al Teatro Lanzi di Corridonia Francesco Pìu con un concerto molto blues

CORRIDONIA - Al Teatro Lanzi di Corridonia il nuovo anno inizia con il nuovo disco di Francesco Pìu, il grande talento italiano che torna alle radici del blues con Robert Johnson.



Dopo il sold out del Charleston Gospel Choir al Feronia di San Severino, San Severino Blues festeggia l’arrivo del nuovo anno con Francesco Pìu al teatro Lanzi di Corridonia, grazie all’amministrazione comunale della città che alcuni anni offre il concerto di Capodanno il 1 gennaio alle ore 17. Francesco Più è un grande talento del blues italiano che con il suo raffinato mix di blues, funky, rock e soul, vanta quattro album in studio e tre dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds. L’anno scorso ha aperto tutti i concerti italiani di John Mayall che celebrava i suoi 85 anni con un tour nei teatri. Presenta il nuovo disco Crossing, uscito ad ottobre, con il quale porta idealmente brani leggendari di Robert Johnson nel Mediterraneo. Pìu aveva già in passato contaminato il suo blues con i suoni della sua terra, la Sardegna, come nell’album del 2012 Ma-Moo Tones. Questa volta reinterpreta in chiave personale e originale le canzoni del padre del blues con la sua voce e la chitarra slide, colorandoli di percussioni africane e medio orientali, di corde arabe e greche, di elettronica e suoni ancestrali della Sardegna.



«In questo viaggio musicale ho sognato di portare Robert Johnson qua, in mezzo al Mediterraneo. Ho provato a miscelare la via maestra del blues del Mississippi con le percussioni africane, i suoni ancestrali della mia isola, la Sardegna, con le corde dell’oud e del bouzuki che vibrano sulle coste del Mare Nostrum. Il tutto contaminato da un pizzico di elettronica per farlo rivivere nei nostri giorni. Questo è il mio Crossing”.

Sul palco Francesco Pìu voce/chitarra; Mauro Piu basso; Silvio Centamore batteria/percussioni.

info tel 339.6733590 / pagina facebook/sanseverinoblues / www.sanseverinoblues.com



