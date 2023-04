Comics & Games alla Mole Vanvitelliana: fumetti, cosplayer e artisti alla fiera del fumetto di Ancona

ANCONA - Ancona Comics & Games animerà questo weekend di aprile: sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 la Mole Vanvitelliana di Ancona si riempirà di giochi, fumetti, cinema, cosplayer, artisti, gadget e moltissimo altro. Dalle 10 alle 19, la fiera del fumetto presenta un programma vivace, pieno di occasioni per ritrovarsi tra appassionati e conoscere content creator e disegnatori.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti, tra cui Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Letizia Turrá, Giorgia Vecchini e Elisa Rosselli: i primi 4 ci delizieranno sabato alle 17 con il musical DisneiAmo, mentre la cantante Elisa ci intratterrá con un concerto dedicato al Winx Club domenica alle 17, entrambi in Auditorium. L’ospite d’eccezione è l’attore e doppiatore Pino Insegno, voce di personaggi iconici come Stan Smith di American Dad!, che sarà protagonista di un’intervista meet&greet domenica alle 15 in Auditorium. Molti, dunque, i momenti di puro spettacolo, ma non sará in secondo piano il mondo dei fumetti. Infatti, due rappresentanti delle strisce comiche tra le più seguite d’ Italia saranno presenti all’Ancona Comics & Games: stiamo parlando Felinia & Ribosio, conosciuti anche come il duo Sketch & Breakfast. Per la prima volta nelle Marche, Sketch & Breakfast è il team artistico composto da Simona Zulian in arte Felinia, e da Andrea Ribaudo in arte Ribosio. Lei, illustratrice e autrice di fumetti umoristici demenziali, mentre lui, caricaturista e autore di fumetti umoristici erotici, si attivano sul web con le loro vignette umoristiche nel 2011, quando fondano la pagina Facebook Sketch&Breakfast.

Felinia & Ribosio

Felinia & Ribosio saranno presenti in fiera sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 11 alle 13 e metteranno a disposizione la loro litografia in omaggio per chiunque verrà a trovarli. E a proposito di litografie, all’Ancona Comics & Games sará possibile ottenere un omaggio da parte del papá di Rat Man Leo Ortolani. Se pure assente, come da lui appena annunciato sui nostri social per motivi personali, Leo Ortolani ha voluto autografare le litografie per accontentare tutti i suoi fan collezionisti che vorranno venire a ritirarle. Litografie e cartoline (fino ad esaurimento copie) saranno reperibili presso lo stand della Dada Editore all’interno della Sala Tabacchi della Mole Vanvitelliana, insieme a tanti altri espositori.

Robocake

Un altro illustratore presente da citare è il giovane marchigiano Francesco Masetti, che auto-produce con il collettivo Robocake e che attualmente è sotto contratto con la casa editrice Shockdom. Importante è la Self Area, la sezione dedicata agli artisti che autoproducono i loro lavori e alla piccola editoria. E, ancora, ricordiamo le tante associazioni ludiche marchigiane e i loro tornei, la zona KPOP, l’area giochi e gaming, lo spazio dedicato agli arcade, la gara cosplay condotta dal pianista e TikToker Edoardo Brugnoli (presente anche per il meet&greet in Auditorium sabato e domenica), l’intrattenimento per i piccoli ispirato da Harry Potter, i tantissimi espositori, la shooting zone per fotografarsi e l’area comfort food con cibo d’oltreoceano. Infine, è da sottolineare l’opportunità di visitare il Museo Tattile statale Omero, che durante Ancona Comics & Games è visitabile gratuitamente con il biglietto della manifestazione e - previa prenotazione - è possibile visitare i camminamenti di guardia sulle mura della Mole Vanvitelliana per conoscerne la sua storia.