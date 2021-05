Lunga vita ai capelli grazie ad erbe, oli, vitamine, ma anche ananas, vodka e birra. Ecco come si fa

ANCONA - Erbe, oli, vitamine. Ma anche frutta come ananas e perfino vodka, birra e aspirina. E lo yogurt che vale per ogni stagione. Come le uova. Pronti per l’uso e a portata di casa. Tutto per i nostri amati capelli.

Esistono mille, e un po’ strambi, rimedi per le fresche chiome: per i capelli sfibrati, per quelli opachi, per quelli con prurito e forfora. Madre natura conforta e consola. Con poche, timide, mosse, sua signora ci offre la giusta soluzione per tanti problemi. Basta saperla ascoltare e mescolare le sostanze nel modo adeguato. Funziona? Se si seguono le regole, si giunge al risultato.



E, comunque, senza la chimica, alla fine, si vive meglio. Così, per esempio, per i capelli opachi c’è la panna o lo yogurt che, grazie all’acido lattico, aiutano a ricompattare le squame del capello. La soluzione è nel prendere mezza tazza di panna acida o yogurt bianco e mettere il tutto sui capelli umidi con un impacco per almeno 30 minuti. Se invece vogliamo nutrire il cuoio capelluto, vale la pena frizionarlo con capsule di vitamina E insieme all’olio di oliva e poi, naturalmente, sciacquare con l’acqua. Se poi il problema sono i capelli grassi, ecco un bel succo di ananas e farina di fecola di patate. Rimedi molto speciali ma efficaci, ben noti già alle nostre nonne e che ora si stanno riscoprendo. Nella variegata quantità di alternative a prodotti commerciali spesso non funzionanti, se vogliamo rendere i capelli più lucidi e brillanti, basta aggiungere allo shampoo vodka fredda e aceto di vino. Con una postilla: l’aceto bianco è molto utile per disinfettare la cute e avere capelli sani.



Se invece si è alle prese con pruriti e forfora, il top è dato da succo di limone, olio di oliva e, ancora una volta, l’aceto. Per ottenere il composto, basta mixare 2 cucchiai di succo di limone , 2 di olio e 2 di acqua. Quindi, massaggiare e lasciare in posa per circa 30 minuti. Il miracolo è compiuto. Un altro toccasana contro l’opacità è la sempiterna aspirina: con un mortaio si può polverizzare qualche aspirina, metterla nel flacone dello shampoo e, voilà, il gioco è fatto. Per non parlare del caffè anticaduta: forse pochi lo sanno ma il massaggio con il caffè tiepido fa molto bene al cuoio capelluto e riduce la caduta. Se poi non bastasse si può scovare il succo di mele per rendere più corposi i capelli: è sufficiente massaggiarli dopo l’ultimo risciacquo. Se ci fosse ancora bisogno di qualche specialità della casa e visto che siamo vicini all’estate, per capelli danneggiati dal sole, niente di meglio che un impacco con miele e olio di oliva: mixare tutto e lasciare in posa per una mezz’ora.

C’è un ottimo rimedio anche per i capelli grassi: si può ricorrere alla farina o all’amido di mais. Rimedio che anche le giapponesi considerano al top: basta versare un cucchiaio di farina di mais o amido in un recipiente con un pizzico di sale e pepe e applicare sui capelli asciutti per circa 15 minuti eliminando la maschera con una spazzola.

