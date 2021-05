Incendio a Portonovo, in fiamme una vasta porzione di vegetazione: intervento in corso dei vigili del fuoco

ANCONA - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Portonovo. Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con più mezzi. L'opera si spegnimento è resa complessa dalle raffiche di vento che stanno favorendo il propagarsi delle fiamme che interessano, al momento, solo la vegetazione, ma minacciano il Camping Adriatico. Il rogo si è sviluppato nei pressi della pista di lancio del parapendio, a monte della baia, vicino alla rotatoria, ma per ora non coinvolge la strada provinciale. Ignote le cause che l'hanno scatenato.

APPROFONDIMENTI CRONACA Incendio sul Conero, fiamme su un costone sopra a Portonovo

LEGGI ANCHE

Coronavirus, morti due uomini e una donna: nelle Marche quasi 3mila vittime da inizio epidemia/ La progressione del contagio

LEGGI ANCHE

Vaccini Covid, Figliuolo accelera: «Da lunedì prenotazioni per gli over 50». La situazione nelle Marche

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA