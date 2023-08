CIVITANOVA - Daniele Silvestri sbarca oggi a Civitanova Marche. Alle ore 21,30 salirà sul palco del Varco sul Mare per un concerto organizzato da Eclissi Eventi e Best Eventi, e voluto dal Comune e dall’azienda dei teatri.



Il tour

Il concerto fa parte dell’“Estate X”, il tour estivo che sta portando Silvestri in giro per l’Italia dopo l’uscita, il 9 giugno scorso, del “Disco X”, arrivato a distanza di quattro anni dall’ultimo “La Terra sotto i piedi”. La X del titolo è il numero romano, il dieci (Disco X è anche il decimo album del cantautore romano), ma anche qualcosa di non ben specificato, con un certo velo di mistero. «Quando ho cominciato – spiega l’artista sul suo sito – a raccogliere in una cartella i provini di quelle che sarebbero potute diventare le canzoni del nuovo disco, dovevo scegliere un nome per la cartella e ho scelto Disco X. Non pensavo mai sarebbe diventato il titolo dell’album, ma il nome mi piaceva leggerlo. Quando poi si è dovuto decidere quale titolo dare, ho scoperto che in realtà c’era già».

I temi

Silvestri non è mai banale e questo album lo dimostra: appare come un manifesto della sua arte, tanto imprevedibile quanto sfaccettata, ma molto attuale, romantica e ironica. Il tutto condito musicalmente con elettronica e pop-rock, qualche elemento di jazz, un po’ di barre rap, pianoforte, synth e gli immancabili fiati, presenti costantemente. Con i temi che gli stanno a cuore, dal momento che è testimone consapevole del paese in cui viviamo. Silvestri canta l’amore, quello sfacciato, ironico, romantico, ma soprattutto la cultura e la società. Per esempio la guerra reale che stanno vivendo anche i bambini, e che al concerto il pubblico troverà in “While the children play”, o quella interiore, che si ascolterà in “Scrupoli” o in “L’uomo nello specchio”, o ancora i sentimenti travolgenti che si ritrovano in “Colpa del fonico” o “Tutta”. Se nel disco canta anche i provini dei talent o i cambiamenti sociali, o ancora il pregiudizio e la discriminazione, al concerto Silvestri porterà anche alcuni dei suoi successi passati.

La scaletta

Non mancheranno brani come “L’uomo col megafono” o ancora “Le cose in comune” e la classica “Salirò”, che ha presentato a Sanremo 2002, classificandosi 14esimo ma con il premio della critica e un grande successo di pubblico. Artisticamente Silvestri cresce in una cover band dei Duran Duran, ma è nel 1994 che pubblica il suo primo album. Il periodo del 2014-2015 è quello del trio Fabi-Silvestri-Gazzè fino ad arrivare all’Estate X. E non finisce qui, perché per i suoi trent’anni di carriera ha già pronta un’idea. L’indomani del concerto del 25 luglio, sui social ha annunciato trenta concerti nella sua città, Roma.