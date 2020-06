Foresi e la sua band allo Shada per il format “Il Rifugio della Musica”

CIVITANOVA - Sono Riccardo Foresi e la sua band i protagonisti venerdì 12 giugno, nel secondo appuntamento stagionale con “il Rifugio della Musica”. Questo infatti è il titolo del nuovo format musicale ideato da Aldo Ascani per lo Shada Beach Club. Musica live di qualità a conclusione della cena spettacolo proposta dal celebre club estivo civitanovese. Riccardo Foresi è un musicista marchigiano che sin dalla tenera età di sei anni, dopo aver scelto come strumento la tromba , entra nell’organico della banda cittadina di Monte San Martino e da allora di strada ne si è fermato più. Dopo essersi diplomato giovanissimo con il massimo dei voti al conservatorio Rossini di Fermo, oltre alla tromba, si è dedicato alla sua vera grande passione, il canto. Nel 2002 dopo numerosissime esperienze in Italia, decide di trasferirsi in Canada dove prima imparerà l’inglese nei gelidi inverni canadesi, e completa gli studi Jazz al Grant Mcewan college di Edmonton. Poi il grande passo verso New York. Ed è proprio nella “Grande Mela” che inizia il suo percorso musicale più importante, dove inizia ad esibirsi in vari locali della notte. Dal 2012 ritorna in Italia con lo spettacolo Riccardo Foresi & That’s Amore Swing Orchestra con cui ha già eseguito oltre 700 concerti. Info 0733 811653. © RIPRODUZIONE RISERVATA