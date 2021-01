Angelani contro lo chef toscano per conquistare la finale di “Cuochi d'Italia”

CHIARAVALLE - Il chiaravallese Luca Angelani era un idraulico e seguiva le orme del padre, oggi è un celebrato cuoco ed è un vero fenomeno televisivo. Ieri sera, per la terza volta consecutiva, ha rappresentato le Marche nel programma di Tv8 “Cuochi d’Italia”, noto anche perché a condurlo c’è Alessandro Borghese, un’icona della cucina italiana. Angelani, dopo aver vinto brillantemente prima contro lo chef del Trentino e poi con la cuoca della Sicilia, è riuscito a superare i quarti di finale e questa sera alle 19,30 sarà nuovamente su Tv8 per provare a raggiungere la finale.



In pochi l’avrebbero detto e invece Luca Angelani in tv si è consacrato definitivamente: col suo sorriso bonario, le sue battute scanzonate e le barzellette che propina a Borghese si è conquistato l’accesso alla semifinale e la simpatia di tutti. I dati dello share sono chiari: Angelani buca lo schermo e quando è protagonista delle puntate di Cuochi d’Italia l’audience si impenna. Ieri sera Angelani ha cucinato un agnello rosa dei monti Sibillini da leccarsi i baffi e poi si è avventurato nella preparazione della carne di cavallo scelto dalla cuoca veneta. Ha perso per un punto ma questa sera è stato comunque ammesso alla semifinale per aver conquistato un altissimo punteggio in tutte le sfide precedenti. Se la vedrà con la Toscana e a Chiaravalle e nel territorio tutti faranno il tifo per lui. La tv ha amplificato il successo del cuoco chiaravallese che quotidianamente prepara splendidi piatti al Lanternino, il ristorante di Fabio Fiatti nella periferia della cittadina verso Montemarciano.

Nella pentola creativa di Angelano bolle anche qualche altra idea. Ad esempio, con la collaborazione di sponsor come la Fattoria Petrini, che produce un olio sopraffino e Tittarelli Food, sta preparando alcuni video che saranno presentati sulla piattaforma Youtube, dove proporrà alcune ricette significative, con al fianco il figlio Francesco, che ogni appassionato poi cercare di realizzare con i suggerimenti impartiti dal cuoco.

