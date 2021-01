Angelani con la trippa batte lo chef del Trentino a “Cuochi d'Italia”

CHIARAVALLE - Luca Angelani, il cuoco chiaravallese che prepara delizie al ristorante Il Lanternino, ha conquistato tutti: da Alessandro Borghese ai giudici del programma Cuochi d’Italia di Tv8 e ha soprattutto rapito il pubblico. I marchigiani hanno esultato con lui per la vittoria sullo chef stellato del Trentino Alto Adige.

Del resto uno che si inventa un piatto che è tradizionale come la trippa e lo chiama “La mungana incontra il pomodoro” e poi racconta una barzelletta con naturalezza e spontaneità, uno così, che ammette di aver imparato a fare il cuoco quasi per caso perchè precedentemente faceva l’idraulico, non poteva che conquistare tutti. I giudici storici del programma televisivo Gennaro Esposito e Cristiano Tomei lo hanno premiato con voti molto positivi e anche Alessandro Borghese non ha nascosto la sua preferenza per il cuoco chiaravallese che proseguirà la sua marcia trionfale verso la semifinale. Il prossimo appuntamento sarà il 19 gennaio alle 19,30 su Tv8 quando si confronterà ai fornelli con lo chef della Sicilia. Angelani, che rappresenta le Marche, ha proposto oltre a “La mungana incontra il pomodoro” anche due piatti tradizionali della cucina marchigiana, una faraona in salmì denominata “Si salvia chi può” e una coda di rospo in porchetta chiamata “Il mare e l’entroterra”.

