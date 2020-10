Da Chiaravalle a “Cuochi d’Italia”, trionfa Luca Angelani con una squisita trippa alla canapina

CHIARAVALLE - Luca Angelani, con una squisita trippa alla canapina, piatto tipico del territorio jesino, ha stupito tutti e in particolare Alessandro Borghese. E così il bravo Angelani, che diversi anni fa si è trasformato da idraulico in appassionato e talentuoso cuoco, ha vinto la puntata della trasmissione “Cuochi d’Italia”, in onda sul canale 8, in rappresentanza delle Marche contro un collega del Trentino Alto Adige.

Chiaravallese doc, 55 anni, Angelani lavora da due anni al ristorante Il Lanternino di Fabio Fiatti e i primi ringraziamenti, oltre alla famiglia e ai figli, sono andati proprio al suo datore di lavoro che gli ha permesso di recarsi a Milano per partecipare al programma condotto da Alessandro Borghese. «Avevo iniziato per gioco - dice Angelani - ma ormai siamo quasi alle semifinali e ci terrei a proseguire. Mercoledì prossimo sfiderò un collega di un’altra regione italiana che ancora è sconosciuto».



Luca Angelani ha i suoi cavalli di battaglia e proprio con quelli ha primeggiato e vinto. «Ero sotto di due punti dopo la prova sulla pietanza proposta dal cuoco trentino. Io ho proposto tre piatti: “Si salvi chi può”, una faraona in salmì, “Il mare e l’entroterra”, una splendida coda di rospo in porchetta e “La mungana incontra il pomodoro”, il top, una trippa canapina. Proprio con questa pietanza ho conquistato i giurati. È proprio il caso di dire - conclude Angelani con orgoglio e soddisfazione - che la tradizione batte l’innovazione».

