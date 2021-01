CHIARAVALLE - Luca Angelani vince ancora e va in semifinale nel programma “Cuochi d’Italia” su Tv8. Il cuoco chiaravallese, che rappresenta le Marche, ieri sera ha avuto la meglio nettamente sullo chef della Sicilia, battendolo proprio sul suo terreno, “marchigianizzando” un prodotto tipico siciliano come il maiale nero delle Nebrodi. Angelani, nella sua vittoria contro il Trentino, aveva deliziato Alessandro Borghese e i giudici del programma tv con la trippa e ieri ha presentato un piatto di mare, le lumachine, i celebri “bombarelli”.

Nel frattempo al Lanternino, il ristorante di Fabio Fiatti che si trova nella periferia chiaravallese, in tanti hanno voluto assaporare le delizie preparate dal cuoco. Del resto vedere Angelani in cucina è come avere a che fare con un’intera orchestra: lui è tutto, batteria, contrabbasso, eccetera per cantarla con Lucio Battisti. Nel suo regno, la cucina, Luca Angelani è padrone di ogni ingrediente e di ogni particolare e non consente a nessuno intrusioni e invasioni di campo. Anzi, ad uno solo è permesso di lavorargli al fianco: al bravo e fidato figlio Francesco, che ha concluso il terzo anno dell’istituto alberghiero Panzini di Senigallia ed è pronto a ricevere il testimone dal padre. «Non scherziamo – dice col suo solito sorriso Luca – troppa minestra deve mangiare: in cucina comando ancora io!».

