“L’Italia chiamò” con Franco Oppini sulla battaglia di Castelfidardo

CASTELFIDARDO - Lo spettacolo teatrale "L'Italia chiamò" con Franco Oppini debutta giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, alle ore 21,15, al Cinema Teatro Astra di Castelfidardo per proseguire poi al Teatro Vaccaj di Tolentino. Lo spettacolo, promosso da Regione Marche, Comune di Castelfidardo e dalle associazioni Tracce di Ottocento e Fondazione Ferretti, è dedicato alla Battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860 per l'Unità d'Italia risorgimentale, interpretata in chiave pop, all'interno di una progettualità pluriennale di celebrazioni patrocinate anche da Museo Centrale del Risorgimento di Roma e Museo del Risorgimento di Torino. Un'occasione interessante per riflettere su pagine fondamentali del nostro passato, in chiave storica ma anche umana, quella delle donne e degli uomini che hanno contribuito a costruire quella giovane Italia nei sui valori e ideali. "L'Italia chiamò", diretto dal regista Victor Carlo Vitale con la produzione esecutiva di Guasco srl, è uno spettacolo corale recitato e cantato dove si alternano un grande Franco Oppini e la voce suadente del soprano Annalisa Sprovieri.