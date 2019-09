Carolina Stramare, Miss Italia e tutti i segreti dei suoi undici tatuaggi

di Stefania Cigarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un metro e ottanta per undici tatuaggi: ecco la mappa al linguaggio segreto di Carolina Stramare, Miss Italia 20191.dietro l'orecchio sinistro: piccola e stilizzata, fatta per amicizia. Un tatuaggio identico ce l'ha infatti Giulia, una delle due migliori amiche di Miss Italia. Il problema ora è Arianna, l'altra amica. Carolina non vorrebbe farsi un altro tatuaggio: «Troverò un modo diverso per suggellare la nostra amicizia»2.sulla nuca: copia uno dei due serpenti avvolti al caduceo del dio Mercurio, oggi simbolo dell'Ordine dei Medici e della Organizzazione mondiale della Sanità. «Mi piaceva, ho chiesto una copia in una farmacia» spiega miss Stramare3.: sulla scapola sinistra, copiata pari pari da quella dell'attrice Angelina Jolie. «Dovrebbe proteggere la famiglia e la casa»4.: avambraccio sinistro. E' il nome della mamma scomparsa lo scorso anno5.: avambraccio sinistro. E' la data di nascita di papà Romeo (12 giugno 1962)6.: avambraccio sinistro. E' quello di, l'adorata barboncina color albicocca7.: avambraccio destro. «Uno dei primi tatuaggi che ho fatto»8.: avambraccio destro. «Papà ce l'ha uguale, ma tatuata sul cuore»9.: avambraccio destro. «Ricalca una frase da una lettera di Diego (l'ex fidanzato, ndr). Finito l'amore ho deciso comunque di tenerla, è stato un uomo molto importante nella mia vita»10.: avambraccio destro. Copre un piccolo ferro di cavallo fatto da ragazzina con altre amiche appassionate di equitazione, troppo brutto, ma anche questo «è quello che mi piace di meno, troppo grosso, non lo volevo così e spesso, per lavoro, lo copro con il cerone»11.: interno della caviglia destra. La frase «Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così" tratta dalla Canzone "Mamarà» di Eros Ramazzotti. Miss Italia è una fan sfegatata (e ora ricambiata) della pop star, passione che condivideva con la mamma