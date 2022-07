Ha polverizzato i biglietti del “Blu celeste tour” in pochissimo tempo e i 16.500 per la data di questa sera, sabato 23 luglio, alle ore 21 sono andati esauriti dopo qualche ora dall’apertura delle vendite, lo scorso mese di febbraio. Si tratta di Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, che calcherà il palco del parco della Pace a Servigliano, nell’ambito del No Sound Fest.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Countdown per Mahmood



Il tour



Il diciannovenne cantautore bresciano sta portando in tour il suo album d’esordio “Blu celeste” che dà il nome alla tournée. L’artista, vincitore al festival di Sanremo in coppia con Mahmood porta sul palco tutta il suo stile punk e provocatorio che ha dato anima al suo disco. Un album che ha già il quarto disco di platino, con oltre 650 milioni di stream e cifre importantissime anche per le visualizzazioni su YouTube. Sicuramente non mancherà il brano “Brividi”, il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify. La canzone presentata a Sanremo in coppia con Mahmood, infatti, in 24 ore dall’uscita ha totalizzato oltre 3,8 milioni di stream, cosa mai successa prima per una canzone italiana: si è classificata quinta nella classifica global, e prima in tutte le piattaforme. Un singolo di successo, a cui si aggiungeranno sicuramente, tra gli altri, anche “Belladonna (Adieu)”, “Notti in bianco” e “Ladro di fiori”. Ci sarà anche “La canzone nostra”, che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/Gfk, e anche l’ultimo singolo, “Nostalgia”.



I successi



Il cantautore è diventato noto con i due singoli “La canzone nostra” e “Mi fai impazzire” il cui successo ha trainato anche quello dell’album. Poi è arrivato il festival di Sanremo, il successo in coppia con Mahmood, e il sesto posto all’Eurovision song contest. Il tutto partendo dal nulla come ha scritto su Instagram dopo il concerto di Lucca. «Dopo il concerto ho pianto – ha scritto Blanco – non lo facevo da tanto. L’ho fatto per una serie di motivi, dolore, gioia di quel momento e anche la bellezza dell’imperfezione della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose. Sono un ragazzo normalissimo, che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua 3 anni fa per gioco perché amavo e amo la musica. 40mila persone hanno cantato una canzone scritta proprio in quella cantina, con una penna blu su quaderno a righe di scuola».