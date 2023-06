Blanco, la fidanzata Martina Valdes in lacrime: «Ho avuto un attacco di panico». Il video su TikTok preoccupa i fan

Quando l'ansia bussa alla porta lo fa per un motivo. Spesso quando arriva l'attacco di panico la mente va in tilt, non si riesce a ragionare razionalmente e fisicamente si fa fatica a respirare: ci sono tremori interni ed esterni e la sensazione spesso è quella di essere avvolti da una nube nera che schiaccia il petto e spesso il pianto può essere una reazione istintiva.

Lo sa bene Martina Valdes, la fidanzata di Blanco, che nelle ultime ore sul suo profilo TikTok ha pubblicato un video in lacrime in cui ha raccontato di aver avuto un attacco di panico.

Andiamo a vedere cosa è successo.

@valdesmartina ciao,sono Martina. oggi ho voluto registrarmi in questo momento per sensibilizzare l’argomento. questo pomeriggio come altri giorni,ho avuto un attacco di panico dal nulla,in viaggio sul treno con tanta gente attorno,mi sentivo a disagio e impaurita,quasi come se questo stato d’animo avesse il sopravvento su di me,e cercavo in tutti i modi di soffocarlo. a molti,se non a tutti spesso capita.. e ad altrettanti come me,preferiscono nascondersi e isolarsi in questi momenti perchè si sentono deboli e fragili,vulnerabili a qualsiasi cosa che li circondi. piangete,sfogatevi e soprattutto parlatene sempre con qualcuno. chiedere aiuto e farsi aiutare non è da deboli,non è da sfigati esternare le proprie debolezze e insicurezze,fate uscire tutto quello che c’è da buttare fuori,perchè ad accumulare e star in silenzio continuamente succede questo. esplodi,ti senti impotente e insignificante,cosa che nessuno di noi è. questo anche per dirvi,che ogni singola persona combatte delle situazioni,delle dinamiche nella vita che nessuno è a conoscenza dell’altro. bisogna sempre essere buoni e gentili con chiunque perché nessuno sa che guerra interiore sta vivendo l’altro. promuoviamo la gentilezza,la bontà d’animo e l’amore,condividiamo e viviamo di questo,per piacere! grazie per chi ha letto queste mie parole,un abbraccio a tutte queste persone tanto fragili ma tanto quanto forti,buona giornata🤍 ♬ Those Eyes

Martina Valdes su TikTok

«Oggi ho voluto registrarmi in questo momento per sensibilizzare l’argomento - ha scritto Martina Valdes a corredo del video pubblicato su TikTok -. Questo pomeriggio come altri giorni, ho avuto un attacco di panico dal nulla, in viaggio sul treno con tanta gente attorno,mi sentivo a disagio e impaurita,quasi come se questo stato d’animo avesse il sopravvento su di me,e cercavo in tutti i modi di soffocarlo».

Poi ha aggiunto: «A molti, se non a tutti spesso capita e quelli come me preferiscono nascondersi e isolarsi in questi momenti perchè si sentono deboli e fragili,vulnerabili a qualsiasi cosa che li circondi. Piangete, sfogatevi e soprattutto parlatene sempre con qualcuno».

«Bisogna essere gentili»

«Chiedere aiuto e farsi aiutare non è da deboli, non è da sfigati esternare le proprie debolezze e insicurezze, fate uscire tutto quello che c’è da buttare fuori, perchè ad accumulare e star in silenzio continuamente succede questo. Bisogna sempre essere buoni e gentili con chiunque perché nessuno sa che guerra interiore sta vivendo l’altro. Poi ha concluso: «Promuoviamo la gentilezza, la bontà d’animo e l’amore, condividiamo e viviamo di questo, per piacere».