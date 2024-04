Blanco e il palco distrutto a Sanremo, il Gip lo assolve: «Problema tecnico poteva compromettere la vittoria». Il Codacons: «Non era in gara»

Sembrava essersi concluso dopo più di un anno il caso di Blanco e del palco distrutto a Sanremo 2023. Con l'assoluzione del cantante da parte del Gip di Imperia, infatti, la storia sembrava chiusa, eppure oggi il Codacons ha contestato duramente la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari, chiedendo il riesame del provvedimento. Il motivo? La «clamorosa gaffe» del Tribunale, che avrebbe «attribuito il comportamento dell'artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l'artista partecipava», quando invece il cantante partecipò a quell'edizione solamente come ospite, per presentare il suo nuovo brano.

La vicenda

Il Gip di Imperia ha assoluto Blanco per il caso del palco distrutto durante l'esibizione all'Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l'opposizione presentata dal Codacons, associazione dalla cui denuncia era nata l'indagine per danneggiamento. «Nel motivare la sua decisione il Tribunale di Imperia commette una clamorosa "gaffe" - ha tuonato però il Codacons - attribuendo il comportamento dell'artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l'artista partecipava. Peccato però che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano».

Il provvediamento del Gip

Nel provvedimento con cui il Gip Massimiliano Botti rigetta la richiesta del Codacons di proseguire le indagini su Blanco, si legge: «Nel caso in esame, risulta che la collera di Fabbriconi (vero cognome di Blanco, ndr) è stata innescata da un malfunzionamento dell'impianto audio che, palesemente, ha rischiato di pregiudicare la sua prestazione; in un contesto di forte tensione come quello dell'esibizione canora sanremese, foriera di esiti decisivi per la carriera di ciascun cantante coinvolto, appare se non giustificabile almeno comprensibile la collera dell'indagato a fronte di un inconveniente che poteva compromettere le sue chances di vittoria».

La risposta del Codacons

«Ma Blanco non aveva alcun possibilità di vittoria, non partecipando ad alcuna gara ed essendo presente al Festival di Sanremo esclusivamente in qualità di ospite! - evidenzia il Codacons - Circostanza che, al contrario, aggrava il suo comportamento, del tutto ingiustificato e altamente diseducativo, considerato l'elevato seguito di giovanissimi vantato dall'artista».