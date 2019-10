Barbara D'Urso, siparietto hot con Lopez: «Non faccio sesso da tanto tempo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simpatico siparietto social far, direttamente dai camerini di Domenica Live. L'attore ha postato su Instagram un video di uno scambio di battute hot con la conduttrice, scandito da risate e doppi sensi. «Vorresti stare sul divano con me?», chiede Barbara a Massimo. «Sì, vorrei stare sul divano con te», risponde lui. «Cosa vorresti fare con me sul divano?», controbatte la D'Urso. «Una bella, grande, sonora... Chiacchierata. E poi si tr...a» sentenzia, fra le risate, Massimo Lopez.LEGGI ANCHE«Ma tutti i giornali scrivono che non faccio sesso da tanto tempo!» afferma Barbara D'Urso . Lopez la conforta dicendo: «Va bene, adesso mi ricorderò come si fa». La scambio di battute va avanti, con l'attore che consiglia alla conduttrice di vestirsi con un abito a fiori, seguito da altri scherzi e doppi sensi che hanno letteralmente infiammato i social.