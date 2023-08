Ballando, anche Ivan Zazzaroni lascia la giuria? E per la prossima edizione spunta un nome inaspettato

La giuria di Ballando con le Stelle per l'edizione che partirà il prossimo settembre ancora non è chiara e definita. Da settimane si parla di possibili cambiamenti e la stessa conduttrice Milly Carlucci ha affermato che non può essere dato nulla per scontato. Se il nome che sembrava in forse era quello di Selvaggia Lucarelli, per le numerose polemiche della scorsa edizione, pare però che non sia così e spuntano dei rumors.

Il cambio giuria

Secondo alcune voci, come riporta Novella 2000 Ivan Zazzaroni potrebbe non essere più nel cast. Non si conoscono gli eventuali motivi della decisione, tra l'altro Ivan è sempre stato tra i giurati più amati e meno coinvolti nelle polemiche. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e per la conferma bisognerà pazientare un po'.

Le novità

Tra le novità di Ballando potrebbe esserci la partecipazione di Barbara d’Urso.

Sono anni che la conduttrice tenta di portare la collega all’interno della sua trasmissione, come la stessa Carlucci ha affermato: «Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?».