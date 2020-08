Ballando con le stelle bloccato dal Covid, ci sarebbe un ballerino positivo, ma Rosalinda Celentano è negativa

Ballando con le stelle bloccato dal Covid: Rosalinda Celentano negativa. Presunto caso di Covid al dancing show di Rai Uno. Dopo l'indiscrezione lanciata da Giovanni Ciacci questa mattina durante la tramissione condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe - Ogni Mattina - in molti hanno messo in dubbio la partenza della trasmissione di Milly Carlucci. Intanto, Leggo è in grado di affermare che la figlia di Adriano Celentano è risultata negativa al test sul coronavirus, contrariamente a quanto riportavano alcune voci che si erano diffuse in un primo momento.

Leggi anche > Coronavirus, da Briatore agli ex Uomini e Donne e Temptation Island: tutti i vip risultati positivi al Covid

«Hanno trovato due positivi al Covid-19, due ballerini. Ho parlato con Raimondo Todaro e mi ha detto che hanno trovato dei colleghi positivi», così Giovanni Ciacci nella trasmissione di Alessio Viola e Adriana Volpe "Ogni Mattina". Dopo la bomba sganciata dallo stilista dei vip, si sono rincorse voci e nomi di possibili risultati positivi ai tamponi Covid.

Lunedì 24 agosto erano iniziate le prove del dance show Rai. Come ha rivelato sui social Milly Carlucci anche tramite l'account di Ballando con le Stelle tutti i partecipanti sono stati sottoposti a controlli medici e a visite, ma questa mattina si è divulgata la voce che due dei concorrenti sarebbero risultati positivi, tanto da rendersi necessaria la sospensione delle prove e la sanificazione di tutti gli ambienti.

Al momento Leggo può confermare che Rosalinda Celentano, a dispetto dei rumors diffusi questa mattina, è risultata negativa ai tamponi. Tutto lo staff di Ballando, non solo il cast, si sottoporrà ad ulteriori esami.

Le coppie della nuova edizione dei Ballando sono:

- Barbara Bouchet con Stefano Oradei;

- Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi;

- Lina Sastri con Simone Di Pasquale;

- Paolo Conticini con Veera Kinnunen.

- Daniele «King Toretto» Scardina con Anastasia Kuzmina;

- Antonio Catalani con Tove Villfor;

- Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis;

- Elisa Isoardi con Raimondo Todaro;

- Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira;

- Gilles Rocca balla con Lucrezia Lando;

- Tullio Solenghi con Maria Ermachkova;

- Alessandra Mussolini con Mykael Fonts

- Samuel Peron con Rosalinda Celentano.

Ultimo aggiornamento: 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA