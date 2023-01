ASCOLI - Il nuovo anno nel capoluogo piceno si apre all’insegna del grande jazz. Venerdì, 20 gennaio, alle ore 21 partirà il programma 2023 del Cotton Club, il tempio ascolano delle sonorità jazz ubicato in via del Commercio.



Il progetto



Tanti gli appuntamenti annunciati in questa prima parte di stagione, che verranno inaugurati da un progetto musicale molto atteso, quello degli Exit Four Quartet, formazione capitanata dal celebre sassofonista Mauro Negri. La serata prenderà spunto dal nuovo disco della formazione, “Again Togheter” e per il patron del club, Emiliano D’Auria, contribuirà a riaprire i battenti al meglio.

Negri, accompagnato da Dario Cannovale al piano, Lorenzo Conte al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria, è il fautore di un lavoro composto sia da musica nuova che da riletture di repertori standard. Il musicista, allievo prediletto di Henghel Gualdi, è oggi considerato uno tra i migliori clarinettisti e sassofonisti. Ha suonato a lungo con il quartetto del batterista Aldo Romano e vanta collaborazioni con musicisti di fama internazionale, come Kenny Wheeler, Billy Cobham, Albert Mangesldorff, Tony Scott, Steve Lacy, Jimmy Coob, Gato Barbieri. Il suo nuovo quartetto vede come compagni di viaggio musicisti straordinari, con lui impegnati in un repertorio che prevede brani della grande tradizione dei Broadway, senza tralasciare alcune composizioni originali. Il cartellone del “Cotton Club” di Ascoli proseguirà il 10 febbraio con un affiatato quartetto, grazie alle note della clarinettista sarda Zoe Pia, artista che con il suo clarinetto ha calcato i maggiori teatri.

L'album

Famoso il suo album d’esordio, “Shardana”, che nel 2017 le ha regalato il terzo posto nella sezione nuovi talenti della rivista Jazz. Il 24 febbraio sul palco ci sarà il quintetto di Enzo Pietropaoli, contrabbassista esibitosi in tutto il mondo al fianco di nomi prestigiosi come Billy Cobham, John Scofield e Chet Baker. Con luici sarà anche la bravissima Cristina Renzetti. La sera del 10 marzo i riflettori illumineranno il talento della nippo-svizzera Yumi Ito, cantante eclettica - dal jazz all’art pop - compositrice nota per la sua capacità di fondere vari generi. Il 24 marzo ci sarà Massimiliano Rolff con il suo “Naked Quartet”, progetto capitanato dal sax di Emanuele Cisi che darà vita a un live da non perdere.



Il gran finale



Il 21 aprile penultimo appuntamento affidato al trio finlandese di Jussi Fredrickson, due settimane prima del gran finale, il 5 maggio, che avrà il volto femminile di Maria Pia De Vito, pronta a far ascoltare dal vivo ad Ascoli le note del suo ultimo lavoro, intitolato “This woman’s work”. Info: 3313242057.