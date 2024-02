La band ascolana La Rua conquista il podio a “Una voce per San Marino” e viene premiata anche per il brano più radiofonico. In luce anche l’altra band marchigiana presente alla kermesse che si è svolta l’altra sera nel Titano: i XGiove di Porto Sant’Elpidio si sono classificati all’ottavo posto. La vittoria è andata ai Megara, interprete del brano “11:11”. Un successo che consentirà al gruppo spagnolo di rappresentare la repubblica del Titano all’Eurovision Songs Contest previsto tra poco più di due mesi in Svezia. Seconda l’immarcescibile rocker Loredana Bertè.

Governo del cuore

Apprezzato il brano “Governo del cuore” proposto dai tre componenti di La Rua. Il gruppo ascolano, che nell’attuale formazione vede presenti Daniele Incicco, Nascor Fischietti e Alessandro Mariani, si è messo in ottima luce nella kermesse sanmarinese ottenendo il terzo posto in graduatoria e il premio per il brano in gara più radiofonico, oltre ad una pubblicità particolare, visto che la canzone porta anche la firma del loro concittadino, il famoso e potente music maker Dario “Dardust” Faini. L’artista ascolano sarà comunque un importante fiore all’occhiello per le Marche all’Eurovision Songs Contest, che quest’anno si terrà nella prima metà del mese di maggio presso l’Arena di Malmö, dato che sarà presente con due pezzi alla manifestazione. Infatti, oltre alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024, “La Noia”, cantata da Angelina Mango e scritta con lei e con Madame, al secolo Francesca Calearo, Dardust ha scritto anche quello per l’artista internazionale Tali Golergant, nota come Tali, protagonista di una canzone costituita da un mix di pop, indie e R&B dal titolo “Fighter”.

L’incontro di Dardust

L’incontro tra Dardust e la 24enne cantautrice e attrice israeliana con cittadinanza lussemburghese potrebbe spingere ancora di più l’artista marchigiano ad una carriera fuori dall’Italia, dopo le già fortunate collaborazioni intessute con il gruppo Sophie and the Giants e il dee jay Benny Benassi. Dario Faini era stato già in gara all’Eurovision come autore e produttore nel 2019 con “Soldi” cantata da Mahmood, successivamente al trionfo sanremese di pochi mesi prima.

Tra gli autori del brano di Tali per l’imminente edizione dell’Eurovision, che permette al Lussemburgo di tornare dopo ben trenta anni di assenza in gara alla manifestazione canora, figurano anche Ana Zimmer, Manon Romiti e Silvio Lisbonne: questi ultimi entrambi autori di “Miss you” di Jérémie Makiese, rappresentante belga nel 2022. Poi, naturalmente, determinante è l’apporto della musica di Dario Faini, noto fuori dall’Italia proprio grazie a “Soldi”, canzone che si piazzò seconda all’Eurovision di cinque anni fa a pochissimi punti dal primo classificato, Duncan Laurence, poi diventata nei mesi successivi una hit mondiale.

Fuoco e benzina

Alla kermesse di San Marino è piaciuto anche “Fuoco e benzina” dei 5 eclettici componenti di XGiove di Porto Sant’Elpidio, Nicolò Buccioni, Ludovico Bartolozzi, Federico Piermartire, Giacomo Strappa e Andrea Massetti. Per loro un buon ottavo posto.