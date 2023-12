Ed eccoci arrivati al fine settimana che apre le porte al Natale e regala una notte in più al by night. Stasera al Brahma clubship di Civitanova “Abbronzatissima”, il format dell’estate Peté, in collaborazione con La Bottega di Bobo. Cena spettacolo e dopocena. Domani “Vida Loca”, l'appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d'Italia. Lunedì special guest Guè: la leggenda del rap italiano in esclusiva al Brahma. Alla Serra di Civitanova stasera “Christmas Stars”, si parte dalla cena spettacolo con gli Absolute 5.

Emozioni a 2000

Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Frankie P, voice Axer resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini. Lunedì speciale evento di Natale. Guest dj: Oyadi. Guest performer: Ana Valetim e il suo violino. Sempre domani e sempre a Civitanova al Donoma ad un anno dal primo Goofy party, torna la serata più divertente del Donoma Club con ospite Diss Gacha. La stessa Diss Gacha sarà ospite sempre domani al Colosseo a Montecchio di Pesaro. Tornando al Donoma, la sera di Natale, lunedì, special guest Bello Figo, uno dei rapper tra i più noti e controversi. Al BB Disco di Cupra Marittima domani Rewind: dance, commerciale, hip hop. Lunedì “No man's land”, xmas night. Special guest: Ben Kim. Domani al Noir Jesi The Remake. Stessa musica e stesso staff del 2008-2009. In consolle: Danny De Godoy e Roby Litaliano. Lunedì guest Mind Against. Al Miami di Monsano domani The Great Gatsby - Il Grande Ballo. Lo school party più atteso e misterioso dell’anno, in collaborazione con il liceo scientifico di Jesi. Domani al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Vacanze di Natale. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. In consolle dj Corrado Cori e Janos Murri, vocalist Beatriz. Stasera alla Discoteca Azure di Pollenza Locura Latina di Natale salsa – bachata – kizomba – balli di gruppo animazione by New Fashion Gia Man Dance. Domani School party di Natale Special guest Night Skinny. Ancora domani, alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, Natale 2023. Party Shakera. Al Sottovento di Numana stasera il venerdì dedicato alle Ladies. dj resident: Francesco Luv.

Movimenti Notturni

Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Domani presso la Villa Borghese di Pesaro cena di Natale Beat Show Dinner musica latina con Nicolò Ricci dj. Stasera al Nyx di Ancona Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Extra event, xmas edition. Dj resident: Antony Momoy. Domani Fabulae, il party di Natale. Special guest: Dj Pigini. Lunedì Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj's: Mastro - Giamma - Alpha - Diego e Jack. Speciale evento di Natale. Domani al Jonathan di San Benedetto il sabato della Riviera delle Palme.