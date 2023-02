ANCONA - «I Queen ci hanno lasciato un’eredità musicale inestimabile ed è per tutti noi un onore, ma anche un onere, interpretare con originalità, personalità e rispetto, brani che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo e che hanno accompagnato intere generazioni».

È Luca Marconi, una delle grandi grandi voci dello show rock-sinfonico “Queen at the opera”, interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen, che approda venerdì e sabato, 24 e 25 febbraio, alle ore 21 al Teatro delle Muse di Ancona. «È uno spettacolo che unisce due mondi diametralmente opposti: il rock e la musica classica – ha precisato il cantante – Interamente basato sulle musiche dei Queen, che hanno reso possibile questo connubio, lo show riprende le numerose contaminazioni stilistiche di vario genere, presenti nei loro brani».

Le hit



Classici indimenticabili e senza tempo come “We are the champions”, “Bohemian rhapsody”, “We will rock you”, “The show must go on”, “Radio ga ga” saranno protagonisti assoluti dello show diretto dal maestro Isabella Turso. «L’utilizzo di un’orchestra di circa venti elementi cattura i brani dei Queen – ha sottolineato Marconi – Una power-rock band e le strepitose voci di Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e il soprano Giada Sabellico, che condividono con me il palco, ci hanno permesso di impreziosire ancora di più, questo repertorio di musica immortale».

Oltre 40 artisti sul palco, un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno, come il maestro Prisca Amori, storica spalla d’orchestra di Ennio Morricone, e le grandi voci dei cantanti e del soprano Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che emozionerà e coinvolgerà a pieno il pubblico. I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.