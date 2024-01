Atarde, cantautore anconetano di 23 anni, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Muschio”. Atarde è lo pseudonimo di Leonardo Celsi, studente in composizione pop al conservatorio di Pescara. Ma la passione di Leonardo–Atarde per la musica è una questione di famiglia. Il padre, violinista, è stato infatti parte integrante del gruppo folk Vincanto e da questa base è nato l’amore per tutto quello che si può considerare folk e quindi “pop”, popolare.

La prima cover

Pubblica la prima cover su Soundcloud nel dicembre 2020, a cui seguono alcune tracce scritte e prodotte da lui, e poi ad ottobre del 2021 la prima uscita per un'etichetta discografica “loml”, co-prodotta insieme a Fudasca e pubblicata per Pezzi Dischi in licenza ad Island Records/Universal Music Italia. Arriva poi “Bulbi” co-prodotta insieme a Duffy e nel 2022 entra nella lista dei 20 talenti italiani da seguire dalla piattaforma Vevo. L’anno prosegue con la pubblicazione l’Ep di debutto “Difetti di forma” che diventa ancora più corposo a gennaio dello scorso anno con altre 5 canzoni. Gli ultimi passi sono quelli di “Giornata tipo”, “Mi agito” e poi (sempre per Pezzi Dischi in licenza ad Island Records/Universal Music Italia) l’ultimo brano intitolato “Muschio”. «Ho iniziato a scrivere da giovanissimo, prima in inglese e poi in italiano – racconta Atarde – ho iniziato ad utilizzare un linguaggio assimilabile alla poesia, poi mi sono avvicinato anche alle tastiere per poter comporre delle melodie per poter vestire quelle parole».

La passione

L’approccio di Atarde alla musica nasce da qui, da una passione capace di unire più di una generazione. La musica di Atarde è un pop moderno, con inserti elettronici, ma che non dimentica una lezione di “storia” impartita non solo dalla tradizione ma anche dai grandissimi della musica leggera italiana, e tra questi i “due Lucio”, Dalla e Battisti. «L’approccio alla musica popolare mi ha sempre attirato e che mi sta interessando attualmente – prosegue l’artista dorico – le canzoni possono essere ricordate facilmente ma non per questo sono poco profonde. Dalla e Battisti sono stati importanti, ma anche grazie a Calcutta sono passato alla scrittura in italiano. Per quanto riguarda il futuro cercherò qualcosa di nuovo, la mia dimensione definitiva ancora non l’ho trovata».

I progetti

Nei prossimi progetti di Atarde c’è anche la fase live. Di certo ci sarà un live ad Ancona il prossimo aprile, ma l’artista svelerà luogo e data esatti attraverso i propri social. Sempre per quanto il futuro Leonardo Celsi sta proseguendo il lavoro di scrittura di nuovi brani, con l’obiettivo di concludere un lavoro molto più ampio e poter quindi pubblicare il primo disco ufficiale. «Per quanto riguarda i concerti la formazione che presenterò sarà un po’ diversa rispetto a quanto sentito – conclude – i musicisti che mi accompagneranno saranno di estrazione diversa rispetto alla mia indole pop, provengono dalla musica classica e dal jazz, quindi le mie canzoni live avranno un impatto diverso e inaspettato».