ANCONA - Saranno cinque gli incontri che compongono la 13esima edizione della rassegna Parlare Futuro che in cinque incontri toccherà tre province: Fermo, Macerata e Ancona.



Il programma



Gli appuntamenti dal 16 dicembre al 26 gennaio 2024, si svolgeranno in cinque Comuni (Monte San Pietrangeli, Osimo, Fermo, Montecosaro e Grottazzolina), con cinque ospiti in totale: sono queste le cifre della tredicesima edizione che verterà attorno al tema della frase di Galimberti: «Non lo stato, ma la fratellanza e la cura della nostra Terra sono l’unica etica possibile». Una rassegna che negli intenti dell’organizzazione, a cura di Oriana Salvucci, si preannuncia dedita a «prefigurare un nuovo umanesimo, dove all’antropocentrismo si sostituisca una nuova etica della vita che abbia al centro la cura dell’esistere e dell’esistente». A cominciare sarà Umberto Galimberti che alle ore 18 di sabato prossimo, 16 dicembre, arriverà al centro sportivo Oscar Marziali di Monte San Pietrageli, per tenere una lectio magistralis dal titolo “L’uomo, la natura e la tecnica. Un filo da ricucire”. Il filosofo, psicoanalista e saggista internazionale tornerà nelle Marche ad anno nuovo, il prossimo 5 gennaio 2024, per il secondo appuntamento della rassegna. Galimberti questa volta andrà ad Osimo, alle ore 21,15, nel Palabaldinelli, per la sua lezione dal titolo “L’Etica del viandante”, che prende il nome dall’omonimo libro. In esso Galimberti, partendo dall’Occidente e dalle sue radici date dal mondo greco e dalla tradizione giudaico-cristiana, un mondo però che vive nell’età della tecnica. «L’etica – si legge nelle note di presentazione – come forma dell’agire in vista di fini, celebra la sua impotenza. Il mondo è ora regolato dal fare come pura produzione di risultati». E l’unica etica possibile, è dunque, quella del viandante.



Le immagini



“Le immagini non mentono mai” è il titolo del libro di Francesco Vitali Gentilini, che sarà protagonista del terzo incontro a Fermo, il 13 gennaio, alle ore 17,30, dallo stesso titolo del libro, nel quale l’autore, che sarà presente nella Biblioteca Spezioli, raccoglie i racconti di Claudio Speranza, videoreporter della Rai, che ha assistito a moltissimi fatti di cronaca documentandoli con immagini video o fotografiche. Francesco Maggio e Lucia Tancredi, economista il primo e scrittrice la seconda, sono gli ospiti del quarto appuntamento in programma il 18 gennaio, alle ore 21,15, nel teatro delle Logge di Montecosaro. La serata verterà sul libro di Maggio “Frammenti di un percorso economico”.

ùQui l’autore, rilevando come l’economia viva un’estrema solitudine, propone, attraverso un nuovo alfabeto economico, di tornare a porre al centro dell’attenzione le persone. L’ultimo appuntamento, il 26 gennaio alle ore 21,15, porterà nella nostra regione il filosofo e teologo Vito Mancuso che interverrà nella sala John Lennon di Grottazzolina. “Non ti manchi mai la gioia”, questo il titolo dell’evento. Gli appuntamenti sono a ingresso libero eccetto quello di Osimo che prevede un biglietto di 5 euro. Info 338 4162283.