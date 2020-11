Danza alle Muse, in prima nazionale Eleonora Greco in “Zona Rossa”

ANCONA - Per “A tutta danza” sabato 28, alle ore 21, in streaming dal Teatro delle Muse di Ancona (su www.marcheteatro.it/mt-spazio-on-line) va in scena in prima nazionale Eleonora Greco in “Zona Rossa”, coreografia e regia Eleonora Greco, disegno luci Nyko Piscopo, musiche Vittorio Falconeta, produzione Cornelia in collaborazione con Inteatro Residenze. La performance fa parte del progetto Marche Crea sostenuto dalla Regione. “Zona Rossa” è un assolo di teatro danza che ha alla base la domanda: che cosa succede ad una persona che vive il sisma e perde la propria casa? Attraverso un’analisi emotivo fisica trasformata in movimento si cerca di rispondere a questa domanda. Le fasi sono simili a quelle dell’elaborazione del lutto: negazione, rabbia, depressione, accettazione. Biglietto 3 euro.

