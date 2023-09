Elio e le storie tese tornano a teatro: il 20 ottobre alle Muse con “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”

ANCONA - Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), Elio e le storie tese risolvono il problema tornando nei teatri dal 5 ottobre (anteprima il 30 settembre), diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, prodotto da Hukapan e Imarts.

Elio e le storie tese al teatro delle Muse il 20 ottobre

Tra le tappe del tour anche il Teatro delle Muse di Ancona dove Elio e le storie tese saranno di scena venerdì 20 ottobre alle 21. I biglietti dello spettacolo, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): poltronissima numerata 69,00 – poltrona numerata 63,25 – prima galleria numerata 51,75 – seconda galleria numerata 46,00 – terza galleria numerata 36,80 – palco primo ordine 63,25 – palco secondo ordine 51,75 – palco terzo ordine 40,25 (diritti di prevendita inclusi).