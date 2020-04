“Consulti poetici telefonici” di Marche Teatro ​con pillole di grandi autori

ANCONA - Prendono il via domani, mercoledi 15 aprile, i “Consulti poetici telefonici” di Marche Teatro. In veste di medici-poeti gli attori di Marche Teatro offriranno, a chiunque lo richieda, un consulto poetico, al telefono, somministrando ricette a base di testi di grandi autori.

«In questo periodo di auto-isolamento forzato - spiega Velia Papa, direttore di Marche Teatro - ci siamo chiesti come poter essere vicini al nostro pubblico non potendo contare sulla vicinanza fisica della relazione teatrale. Abbiamo quindi pensato ad una relazione interpersonale attore-utente, attraverso la voce, via telefono, un mezzo che, paragonato alle odierne tecnologie digitali audiovideo, può apparire addirittura arcaico ma che, proprio per questo, può meglio evocare il teatro. Le parole di Pessoa «La poesia può guarire ogni male» ci hanno convinti a proporre questi consulti poetici, un progetto, nato dall’idea dello scrittore-attore francese, Fabrice Melquiot, che vogliamo ringraziare per la sua disponibilità. I consulti sono già stati sperimentati, con grandissimo successo, al Théâtre de la Ville di Parigi, dove sono, tuttora, in corso».

Gli attori portano la parola di grandi della letteratura e della poesia stabilendo un contatto personale con l’utente che richiede il consulto. Per ogni persona, in base al suo stato d’animo, il medico-poeta troverà la giusta parola poetica scegliendo il “rimedio” tra un centinaio di testi diversi tra cui opere di: Anna Andreevna Achmatova, Charles Baudelaire, Jacques Brel, Italo Calvino, Dino Campana, Guido Ceronetti, Emily Dickinson, Nazim Hikmet, Guido Gozzano, Giacomo Leopardi, Alda Merini, Eugenio Montale, Elsa Morante, Cesare Pavese, Fernando Pessoa, Antonio Tabucchi e tanti altri tra cui anche un racconto breve inedito di Marco Baliani.

Per usufruire di questo originale pronto intervento poetico basterà prenotare il consulto telefonico compilando il formulario pubblicato sul sito di Marche Teatro www.marcheteatro.it. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18. Da oggi, martedi 14, sarà possibile prenotare sul sito di Marche Teatro, o aprendo il link dai social, un Consulto Poetico via telefono. Una mail di risposta confermerà ora e data della telefonata poetica richiesta. Dieci minuti di leggerezza, di piacere dell’ascolto, di potere della parola poetica. Un modo, in questo tempo sospeso, di sentirsi vicini. © RIPRODUZIONE RISERVATA