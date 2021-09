Amici 2021, il cast di ballerini e professori: tutti i nomi (e le novità) del talent di Canale5

È tutto pronto per il ritorno di Amici di Maria De Filippi. Il talent più famoso di Canale 5 quest'anno inizierà in anticipo: sabato 18 settembre 2021 dalle ore 14:10 alle 16 circa. Nel cast di Amici sono molte le conferme per quanto riguarda il corpo di ballo.

Tra queste ci sono Elena D'Amario, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Giulia Stabile, invece, vincitrice della scorsa edizione, è la novità voluta dalla padrona di casa. Torna anche Andreas Muller affiancato dalla new entry Spillo: entrambi saranno i coreografi ed esecutori dello stile hip-hop e street.

Amici 21, le novità

È stato il sito 'Quello che tutti vogliono sapere' a rendere nota la compagnia dei ballerini. Da anni presente, punta di diamante dell'americano, torna Elena D’Amario: nella scorsa stagione le sue coreografie sono state molto apprezzate e, ora, si rimette in gioco con la sua professionalità e creatività. Tornano a calcare il palco anche Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian. L'ufficialità dei danzatori professionisti, però, non va di pari passo con quella dei professori su cui c'è ancora qualche incognita.

Nella testa abbiamo una sola domanda: chi saranno i nuovi allievi? #Amici21 vi aspetta da SABATO 18 SETTEMBRE su Canale 5 https://t.co/YgsWjRxDsk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 7, 2021

Confermato Rudy Zerbi, così come Anna Pettinelli. Dopo l'addio di Arisa, la terza cattedra è andata a Lorella Cuccarini, che ha confermato che si sposterà di categoria rispetto all’anno precedente. Sul versante dei prof di ballo, invece, Alessandra Celentano e Veronica Peparini si riconfermano al 100%. Sulla novità, tanto polemizzata, di Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando con le Stelle generando scalpore e rumors, si attende l'ufficialità.

