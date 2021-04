Amici, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: «Ridicola e inadeguata»

Amici, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. E' sempre la ballerina Martina la pietra dello scandalo tra le due maestre che si sono amabilmente stuzzicate anche nella quinta puntata del serale in onda su canale 5. La Celentano, che la scorsa settimana ha ricevuto l'appoggio anche di Carolyn Smith, per mostrare l'incapacità, secondo lei, della povera Martina ha lanciato un guanto di sfida con una premessa letta dalla De Filippi. «Nel momento di lanciare il terzo e spero definitivo guanto di sfida a Martina, spero porti chiarezza in maniera finale e inappellabile. È per questo che lancio un guanto di sfida sul charleston, coreografia che racchiude più stili diversi e valorizza chi sa ballare. Siccome conosco i miei polli, so già che Martina e Lorella Cuccarini diranno che la coreografia è troppo difficile. Sono io, come richiede l'etica della danza, a concedere di semplificare i passi più tecnici del classico e venire incontro alle limitate capacità di Martina. Semplificare, non cambiare però».

APPROFONDIMENTI TV Felicissima Sera, Maria De Filippi rivela a Pio e Amedeo:...

Felicissima Sera, Maria De Filippi rivela a Pio e Amedeo: «Sì ho tradito, penso sia capitato a tutti»

Anche in questo caso, come nelle precedenti puntate Lorella Cuccarini, rifiuta il guanto ritenendo la coreografia impossibile da modificare: «E' un guanto di sfida ridicolo e inadeguato se n'è accorto anche il mio gatto". In accordo con la Cuccarini anche parte della giuria, in primis Stefano de Martino che per avvalorare la tesi della Cuccarini ha detto: «Chi studia latino-americano, in genere studia prevalentemente latino-americano mentre per tutti gli altri stili di danza è necessaria una base di danza classica, se non ce l'hai non puoi farlo. Secondo me non potrebbe farlo neanche Francesca Tocca. Lo sai meglio di me che nessuno dei ballerini di latino sa fare quello». «Francesca non deve dimostrare proprio nulla!» ribatte la maestra Celentano.

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA