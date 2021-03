Amici 2021, l'ex di Rosa Di Grazia: «Bullismo da Alessandra Celentano, le distrugge la reputazione»

Botta e risposta che ha fatto discutere. Interviene Filippo Bianchi che difende la ex fidanzata di Rosa di Grazia, ballerina Amici 2021, dalle critiche e gli attacchi che riceve da parte della maestra Alessandra Celentano.

AMICI 2021, GLI ATTACCHI DI ALESSANDRA CELENTANO A ROSA DI GRAZIA

L’atteggiamento di Alessandra Celentano nei confronti di Rosa Di Grazia ad Amici 2021 non sono piaciuti affatto a Filippo Bianchi: “Ho sempre sostenuto Rosa – ha fatto sapere a Fanpage.it - So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici. Fa bene ma c'è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”.

La relazione fra Filippo Bianchi e Rosa è “finita perché c'erano incomprensioni e litigi”: “Quella che ho conosciuto io era una ragazza umile e con tanti valori. Nella casa di Amici non l'ho più riconosciuta (...) Credo che per stare là dentro sia necessario avere un carattere forte e lei ha tirato fuori tutta la forza che ha. Di conseguenza, forse, è venuta fuori questa punta di arroganza di cui parla la gente".

