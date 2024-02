Amadeus a “Che tempo che fa”: «È il nostro ultimo Festival». Poi la battuta di Fiorello a Fazio: «Un uomo Rai pagato da altri»

«Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?». Amadeus, in collegamento con “Che Tempo Che Fa”, spiega così perché ha accettato l'invito di Fabio Fazio. Accanto a lui, un posatissimo Rosario Fiorello: «I vertici Rai mi hanno detto che devo parlare poco, il dg Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri. Comunque, il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che tu sei un uomo Rai, pagato da altri. E questo alla Rai piace molto». Amadeus commenta: «Lui è molto aziendalista». I due si collegano mentre è in corso il big match Inter-Juve.

Il collegamento

La loro Inter è in vantaggio, «ma non bisogna rilassarsi».

Il Festival

Poi Fazio mostra le foto regali di Amadeus per 'Vanity Fair'. «Questo è il principe cerca moglie», dice Fiorello. «Il prossimo non ci sarà, me l'ha promesso». E Fazio incalza: «Lo farai tu Fiorello?» «No, assolutamente. Noi apriremo una pagina su Onlyfans», dice Fiorello. «Facciamo il quinto intanto», interviene Amadeus. «È il nostro festival», dice Amadeus riferendosi a Fiorello.«»Io farò il dopofestival, poi ogni tanto interverrò», dice Fiorello. «Ma mai sul palco fino a sabato», ribadisce Amadeus.

Fazio apre l'argomento della durata delle serate di Sanremo. Amadeus ammette: il festival finirà «non prima delle 2». «Tu andrai in onda dopo?», chiede Fazio a Fiorello. «Io sono abituato ad andare in onda alle 6 del mattino», risponde lo showman siciliano. La trasmissione viene interrotta dagli hacker 'appannatì di 'Viva Rai2': «ci mandato i vertici Rai, vi racconteremo delle barzellette orribili così lo share calerà».

Gli ospiti

Tra gli ospiti anche il regista tedesco Wim Wenders, candidato gli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per il Giappone con il nuovo film «Perfect Days». E ancora: torna l'atteso appuntamento con le «ragazze terribili» Mara Maionchi e Ornella Vanoni; Geppi Cucciari e Pilar Fogliati, protagoniste del nuovo film di Giovanni Veronesi «Romeo è Giulietta» nelle sale dal 14 febbraio; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, autore del libro «Israele e i palestinesi in poche parole» e volto del talk show politico «Accordi & Disaccordi» sul Nove; l'economista Tito Boeri; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini; l'inviato della CNN Ben Wedeman.

Il tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con «Che tempo che fa - Il Tavolo» con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: il maestro Peppe Vessicchio; Stefano De Martino, in tournée nei teatri con «Meglio stasera. Quasi-one man show»; il campione del mondo in carica di fioretto individuale Tommaso Marini, vincitore lo scorso 13 gennaio nella tappa della Coppa del Mondo di scherma a Parigi della Medaglia d'Oro nella gara individuale di fioretto, che lo ha portato sul podio per la prima volta nella storia insieme ad altri 3 italiani, Alessio Foconi (secondo), Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (terzi); Raul Cremona; Simona Ventura. Tornano al Tavolo anche Geppi Cucciari e Pilar Fogliati.