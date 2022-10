PERUGIA- E’ iniziato il conto alla rovescia per il 31 dicembre. Ovvero per la tappa per il secondo anno di fila de “L’anno che verrà”. L'addio al 2022, infatti, era toccato alle acciaierie di Terni. La grande macchina per la notte di San Silvestro in piazza IV Novembre e, in diretta, su Rai1, è ufficialmente in moto.

SOPRALLUOGO

E’ di venerdì scorso il primo sopralluogo di una troupe di tecnici Rai nella piazza dove sarà allestito il palco dello show condotto da Amadeus. Un primo lavoro sul campo per mettere i primi punti sull’organizzazione della maxi serata. Per ora bocche cucite sulla scaletta di artisti a 360 gradi che saliranno sul palco in piazza IV Novembre, accompagnando milioni di italiani nel 2023. Intanto si iniziano a conoscere altri dettagli della maxi operazione firmata, in combo, da Regione, Comune e Raicom. In primis il capitolo delle risorse, che sono quelle messe a disposizione dalla Regione (non risorse di bilancio, ma fondi comunitari) saranno destinate in parte al corrispettivo dovuto a Raicom per la realizzazione dell’evento e in parte, in forma di contributo, al Comune per l’organizzazione della serata e degli allestimenti. Aperta anche la possibilità di ingresso di sponsor che potrebbero cofinanziare la maxi operazione e di cui palazzo dei Priori sarebbe ora a caccia.

I CAMERINI

Ancora dettagli e curiosità sull’operazione di capodanno. La splendida Sala dei Notari, sede utilizzata normalmente per incontri, convegni, conferenze stampa e matrimonio, sarà trasformata nell’area camerini degli artisti che saliranno sul palco della lunga notte perugina. Tanto che è probabile che la sala venga occupata dallo staff della Rai già da metà dicembre.

IL POOL

Un altro step importante per la macchina organizzativa de “L’anno che verrà” è stata l’ufficializzazione di un gruppo di lavoro interno al Comune che coinvolge i diversi dirigenti interessati alle questioni più tecniche dell’evento. Una squadra che controllerà ogni aspetto sul campo, assicurando che tutto si svolga nel migliore dei modi. Nel pool che coordinerà la notte di San Silvestro ci sono Roberto Ciccarelli per sovraintendere agli adempimenti autorizzativi e amministrativi, insieme a Laura Cesarini, che si occuperà degli aspetti assicurativi della manifestazione. Sulla sicurezza vigilerà Nicoletta Caponi mentre Franco Marini si occuperà degli aspetti relativi al coinvolgimento dei partners, alla promozione turistica e alla rendicontazione dell’evento; a Pierluigi Zampolini toccherà curare tutti gli allestimenti di competenza del Comune, Luisa Martella terrà i rapporti con i soggetti culturali e i services funzionali, Stefano Baldoni agli aspetti di contabilizzazione. Della comunicazione istituzionale interna, esterna e multimediale per massima promozione dell’evento, si occuperanno Emilio Buchicchio e Simona Cortona.