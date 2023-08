Adriatico Mediterraneo Festival, Ancona ospita la 17° edizione tra storia, tradizioni e novità

ANCONA- Al via il 30 agosto la diciassettesima edizione Adriatico Mediterraneo Festival, la kermesse che esplora le diverse espressioni della musica del bacino mediterraneo. In scena, fino al 3 settembre ad Ancona, una serie di appuntamenti che raccontano la cultura e i linguaggi artistici del Mediterraneo: i Balcani dopo le guerre, lo sviluppo dell'Europa a sud, l'approfondimento dell'attualità dell'area, l'ambiente e l'ecosistema marino. Con la curiosità di ritrovare il filo che unisce e permette la cooperazione tra popoli e culture.

La storia

Nato nel 2007 dall'esperienza del Festival di Musica Klezmer, attivo dal 1996, Adriatico Mediterraneo si colloca tra i più importanti festival del settore a livello nazionale. Da sempre pone lo sguardo verso l'altra sponda dell'Adriatico ed è stato naturale viaggiare insieme alla Macroregione Adriatico Ionica che quest'anno ha la presidenza di turno della Croazia a cui sarà dedicato un focus all'interno del festival. L'evento, presentato in Regione Marche, prevede incontri di approfondimento, proiezioni cinematografiche, mostre, convegni e concerti in location coinvolgenti e suggestive del capoluogo dorico come la Corte, la Sala Polveri e la Sala Boxe alla Mole.



I presenti

Si terranno esibizioni all'alba di fronte al mare (Terrazza sul mare della Sala Eventi Unicorn al Passetto), punto di unione e di contaminazione artistica tra le varie nazioni. Tra gli ospiti dell'edizione 2023, l'artista fiorentina Ginevra Di Marco, il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello, l'organettista Riccardo Tesi, il chitarrista Giuseppe Moffa, i Kalascima, il virtuoso della tambura (strumento tipico croato), Filip Novosel, il giornalista Marco Ansaldo e tanti altri.

Alla presentazione c'erano, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi, Fabio Pigliapoco, capo del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, il presidente Amat, Piero Celani e il direttore Gilberto Santini, oltre a Giovanni Seneca, direttore artistico della manifestazione. Adriatico Mediterraneo Festival è un progetto dell'Associazione Adriatico Mediterraneo nato grazie al sostegno della Regione Marche e finanziato da Comune di Ancona, Adriatic & Ionian Iniziative, AMAT, Puglia Sound, Fondazione Molise Cultura e Sala Eventi Unicorn. Fra i partner, AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), Associazione Nie Wiem, Barangolo, Feltrinelli, ristorante L'ascensore.