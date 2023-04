30 aprile a Porto Sant'Elpidio: Mercatino Anteprima e concerto in attesa dei mitici Matia Bazar

PORTO SANT'ELPIDIO La Festa del Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio entrerà nel vivo domenica 30 aprile, giornata storicamente dedicata al concerto Anteprima e che quest’anno prevede un programma ancor più ricco come spiega l’Assessore ai Grandi Eventi Patrizia Canzonetta che ne ha seguito l’organizzazione: «Approfittando del fatto che il 30 aprile quest’anno sia domenica, dopo il concerto del 29 aprile, ci sarà un’altra giornata da poter trascorrere a Porto Sant’Elpidio, con il mercatino organizzato sul lungomare centro dalla Pro Loco fin dal mattino.

Il programma

Quindi i giorni di mercato sul lungomare saranno due, uno domenica 30, solo sul lungomare centro e quello tradizionale su tutto il lungomare da nord a sud, Lunedì 1 maggio. Domenica 30 nel pomeriggio non mancherà l’intrattenimento musicale a partire dalle 15 sul lungomare, prato a fianco alla Rotonda, con Giulia and the Good Duo, una formazione giovane che spazia di classici del cantautorato al pop rock internazionale, in attesa del concerto in Piazza Garibaldi alle 22 dei Matia Bazar».

«Un concerto molto atteso» dice l'Assessore al Turismo Emanuela Ferracuti «con una band che ha fatto la storia delle musica italiana e coinvolgerà il pubblico con i suoi grandi successi e piacevoli novità anche grazie alla nuova formazione con la voce di Luna Dragonieri. Al momento gli eventi sono confermati nonostante l’incognita del meteo, nel caso ci siano aggiornamenti saranno comunicati sui canali social». Il programma completo del 30 aprile e della Festa del 1 maggio è disponibile alla pagina facebook Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio.