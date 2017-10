Gioielli e ornamenti: fino a febbraio l'ampia mostra "Gianfranco Ferrè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferré stilista e gioielliere. Va in scena, nella Sala del Senato di Palazzo Madama a Torino, fino al 19 febbraio 2018, la mostra “Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce: gioielli e ornamenti”. Sono duecento oggetti-gioiello, realizzati dal 1980 al 2007 per sfilate come complementi degli abiti e presentati in anteprima mondiale.