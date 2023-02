Tempo di red carpet: attori e attrici e, più in generale, le celebrità varie hanno un amico di fiducia, una persona insostituibile, lo stylist. Da non confondere con lo stilista, sia chiaro. Questo personaggio, in pratica, è colui o colei che pensa, assembla, consiglia il look che il suo pupillo o pupilla dovranno indossare in una qualche occasione in cui avranno i riflettori puntati addosso. E in vista degli Oscar, del festival di Cannes e dell’attuale svolgimento di quello di Berlino, immaginiamo che queste figure professionali siano davvero molto impegnate e abbiano parecchio da fare. Trucco e parrucco e qualche crisi isterica delvip di turno. Perché proprio come per tutte noi quando ci si prepara per una festa, per un appuntamento o per quella tale cerimonia, tanto per cambiare, risuona il famoso leitmotiv che non si ha nulla da mettere. E nemmeno uno stylist accanto che ci sussurri consigli, purtroppo.

VEDO E NON VEDO

No problem, però: adesso si può davvero uscire senza nulla addosso. Prima che scatti una denuncia, però, va detto che significa che si può varcare la porta di casa tranquillamente in sottoveste o camicia da notte. E siamo certi che, visto che la tendenza impazza sulle passerelle, sarà un jolly anche sui red carpet di cui sopra. Tulle, ghirigori di pizzo, trasparenze, vedo e non vedo maliziosi e spalline sottili saranno padroni di silhouette scivolate e di lingerie portata a vista. Avete visto sul palco dell’Ariston Madame e Levante l’ultima sera? Avevano addosso poco più che un babydoll. E nella passerella di haute couture di Dior hanno trionfato leggerissimi capospalla molto simili a vestaglie sulla scia di un mood da artista consumata alla Josephine Baker nel’intimità del suo camerino. Il nero non delude mai, ma adesso ci sono anche le nuance pastello, chiare e soft, che vanno per la maggiore, quindi la scelta è assai ampia. Ermanno Scervino è uno che ha fatto della sottoveste un outfit irrinunciabile, perché, per lui, simbolo di un’eleganza semplice e di una femminilità che gli ricorda Elizabeth Taylor nel film La Gatta sul Tetto che Scotta.

ACCORTEZZE

L’unica accortezza è di abbinarla nel modo più appropriato, in modo che l’effetto non sia troppo “sono appena scesa dal letto”. Sopra una giacca o una piccola cappa sono perfette, come quella di Etro. Un blazer darà al tutto un tocco più grintoso, mentre un trench potrebbe essere una scelta insolita, ma di sicuro effetto, ma ovviamente, prestate attenzione, non per un evento elegante. Per le scarpe può andare bene anche uno stivaletto, ma una slingback, con un tacco non esagerato è ciò che più si addice a questo tipo di abbigliamento, perché slancia senza esagerare. Vietate: ballerine, che renderebbero il completo troppo casalingo, ma anche gli stiletti esagerati, che involgarirebbero le trasparenze in modo irrimediabile. Per i gioielli il consiglio è di pensare a qualcosa con cui, in teoria, si potrebbe dormire, quindi sono da lasciare da parte le collane, tanto più se vistose e che andrebbero a inficiare scollature intarsiate di pizzo, e sarebbe meglio optare per anelli od orecchini particolari, come quelli di Tiffany&co: preziosi, lineari e che seguono le linee del lobo, così come l’abito lingerie segue quelle del corpo. Infine, la borsa: necessariamente una clutch da portare a mano, che accompagni i nostri gesti. Se anche si dovesse scegliere una sottoveste per un impegno meno mondano e più quotidiano, un cocktail di fine pomeriggio?, si deve sempre preferire una pochette, magari in pelle, forse più da tutti i giorni e meno preziosa. Qualsiasi altro modello andrebbe, infatti, ad appesantire l’abito e sarebbe un errore fatale. E ancora un dettaglio: i capelli. Qualche forcina per uno scomposto chignon o, nel caso il sole non sia ancora tramontato, un paio di occhiali da sole scuri, di quelli che nascondono imperfezioni e sguardo e creano un’ombra di mistero. Il gioco è fatto e si è pronte (anche) per un tappeto rosso, nel caso.

TENDENZE

Sono tutta orecchie: dimmi solo parole preziose

Idealmente ricordano una goccia di pioggia o di rugiada e sono frutto del design esclusivo di Elsa Peretti. Gli orecchini Teardrop sono sinuosi e discreti allo stesso tempo, seguono la forma del lobo e sono in oro 18 carati e per orecchie forate. Tiffany&co, 2650 euro

Guardami le spalle. E invidiale

Ovunque, dovunque e comunque: la si può abbinare con l'abito elegante, ma anche con leggings o jeans. La mantella è una valida alternativa alla solita giacca e questa è in misto seta e cotone jacquard, impreziosita da una stampa foulard paisley con elementi geometrici e stilizzati. Etro, 995 euro

Una nuova ossessione per le scarpe

Il tacco c'è, ma è decisamente per tutte: 6 cm che fanno la differenza senza esagerare. La scarpa modello slingback della linea Lollo viene presentata in una nuova versione. Dall'attitudine grintosa, è interamente realizzata in vernice e arricchita da rouche applicate sulla tomaia. Dolce&Gabbana, 795 euro

Essere al centro delle costellazioni

Preziosa e luminosa, questa pochetta da sera è realizzata in tulle effetto cielo stellato, tessuto utilizzato anche in molti look di passerella. Il modello ha un fascino romantico ed etereo, impreziosito dalla piccola tracolla gioiello e dalla chiusura magnetica. Giorgio Armani, 2.650 euro

Spogliati, usciamo. La femminilità al risveglio

Pizzo macramè, linee scivolate, spalline sottili e trasparenze accennate: l'abito sottoveste veste con semplicità ed eleganza. Questo modello ha un profondo e prezioso scollo a V e una linea leggermente svasata. A seconda degli accessori scelti può risultare più o meno elegante. Ermanno Scervino, prezzo su richiesta