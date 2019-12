I ladri fashion passano dal tetto: terza razzia di capi firmati in un mese alla boutique

FANO - Nuovo colpo notturno nello stabilimento della Saint Andrews, a Bellocchi di Fano, dove i ladri sono riusciti a penetrare per la terza volta nel giro di un mese e mezzo, calandosi all’interno della fabbrica da un buco aperto nel tetto del magazzino. Un furto di complessità piuttosto elevata, effettuato tra lunedì e martedì scorsi, che avrebbe fruttato un bottino pari a diverse decine di migliaia di euro in abiti maschili di alta qualità. Le telecamere della videosorveglianza hanno inquadrato le figure di tre malviventi, tutti con il volto coperto. Sull’episodio indagano i carabinieri di Fano.

La banda di ladri acrobati è dunque andata sul sicuro, colpendo in una fase di forte attività produttiva quali sono i giorni nelle immediate vicinanze delle festività natalizie. Secondo le prime stime i malviventi avrebbero sottratto alla Saint Andrews un numero di capi oscillante fra 70 e 80, lo hanno fatto in un lasso di tempo compreso fra le 21 circa di lunedì sera e l’una della notte di martedì. Non è stato un colpo mordi e fuggi, questo appare sicuro. Serve infatti del tempo per aprire un buco nel tetto di un magazzino e calare al suo interno un cavo robusto, utilizzandolo poi per scendere al suolo e rubare quanti più abiti sia possibile.

