Mai più senza. Paillette, lustrini, pietre e polveri metalliche per illuminare tempi un po’ bui, forse, e immergerci nelle feste con gioia e tanta beneaugurante speranza. Le gazze ladre sono chiamate a raccolta e anche chi, di solito, fa scelte più morigerate non può esimersi dallo scegliere almeno un accessorio brillante. Via gli indugi: le feste vanno omaggiate, anche se si dovesse trattare di una cena con pochi amici intimi o per arrivare al party non è previsto alcun red carpet. Date sfogo alla diva che è in voi e non fatevi problemi. È ora di tirare fuori dall’armadio quella gonna che letteralmente cola glitter da ogni sua cucitura o quel blazer tempestato di paillette, che, una volta acquistato sulla scia dell’entusiasmo, poi, non avete ancora avuto occasione (e coraggio) di indossare. Altrimenti ci si può far ispirare dalle passerelle prima di uscire per la razzia di tutto ciò che luccica.

CONTRASTI

Se non si vuole sbagliare bisognerebbe procurarsi una rete di cristalli: è sfruttabile in più modi, anche sopra una semplice t-shirt bianca, per donare luce anche al viso. MSGM ne fa un mini abito sotto al quale è necessario indossare un top e delle culotte, preferibilmente neri, mentre da Philosophy di Lorenzo Serafini si indossa come amplificatore dei bagliori di un vestito tutto frange e paillette. Nessun rischio di esagerare, perché, durante le festività, il troppo non è mai davvero troppo. Si può accessoriare con qualcosa di molto basico, come una cintura di pelle che stringa la vita, oppure continuare con la sovrapposizione di luce senza farsi troppi problemi. Le applicazioni e le frange vanno per la maggiore anche da Ermanno Scervino, che propone un abito a bustier in una morbida, ma non meno acceccante, tonalità bronzo, che dona a tantissime carnagioni. Le paillette sono maxi, quasi degli specchietti, da Altuzarra, mentre da Valentino sono in quella particolare tonalità di rosa PP molto simile al fucsia. Da Genny, invece, si osa con un lungo abito seconda pelle in un verde lime on oblò sulla pancia. Consigliatissimi, in ogni caso, i tacchi di una certa levatura.

EVERGREEN

A proposito di stiletti, le scarpe dorate o argentate sono per sempre: ai party sono perfette, certo, ma non disdegnano di camminare insieme a gonne scure, pantaloni maschili assai seri e mini abiti neri o maxi maglioni tinta unita. Quelle di Roger Vivier sono un gioiello in tutti i sensi: la loro fibbia, infatti, è cesellata di pietre e il fatto che siano utilizzabili ben oltre le festività rende il possederle quasi imprescindibile. Insomma, una buona scusa per le patite di calzature. Rimanendo in tema di complementi del look, chi non lascerebbe mai il suo little black dress, perfetto in ogni stagione anche ad ogni età e persino in ogni taglia, può puntare sui gioielli, ma che siano vistosi, eccessivi, quasi esagerati. Come il bracciale Swarovski, senza dimenticare che della stessa linea ci sono collane, orecchini e anelli, da mixare insieme come una regina. Un’idea semplice e d’impatto è indossare più girocolli o bracciali puntando su un unico tipo di gioiello, in ogni caso. Sì, esatto, in questi giorni si può fare. Anche andare in giro con una pochette dorata completamente vibrante di mega borchia e di tantissime pietre di Valentino Garavani. Farebbe invidia a Gold Finger.

SOLUZIONI

E per chi si riduce all’ultimo ed è un po’ pigra, c’è una soluzione last minute: Calzedonia propone tanti legging e pantaloni sfavillanti. Sono facili non solo da indossare, ma anche da abbinare, perché basta un top particolare, una camicia bianca con tante rouche o una giacca da smoking per essere perfette. Per di più slanciano anche la figura grazie alla loro linea a palazzo. E, a questo punto, basta prendere una coppa di champagne e augurarsi un anno lucente. Quasi quanto voi.

LA MICROBORSA

Piccole corazze dorate per grandi tesori. La micro borsa con catena One Stud è totalmente ricoperta di cristalli Swarovski ed è dotata di maxi borchia in ottone anticato. Piace immaginarla come accessorio perfetto durante le feste, ma anche in abbinata con una shopper in pelle più quotidiana durante una qualsiasi giornata. Può essere indossata a spalla o cross body grazie alla catena scorrevole.

VALENTINO GARAVANI A spalla o cross body Prezzo: 1.900 euro

Pioggia di strass su abito di lana

Vietato passare inosservate. L’abito è in lana merino extrafine, quindi poco ingombro, ma il tepore, al quale, normalmente, bisogna rinunciare con gli abiti da cocktail, è assicurato. Cucito per ragazze brillanti in tutti i sensi, è immerso in una pioggia di strass e ha una vestibilità aderente. L’orlo è inframmezzato da frange di luce. E può avere un senso non solo di sera con una giacca o un maglione.

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Indossabile anche con un maglione Prezzo: 2.645 euro

Il bracciale che veste

Di gioielli non se ne hanno mai abbastanza. Per gazze ladre doc il braccialetto modello Millenia con cristalli oversize dal taglio ottagonale. La montatura è placcata rodio ed è dotato di catenella di sicurezza. È perfetto se indossato da solo, magari sovrapposto a una maglia scura, ma è delizioso anche se abbinato con altri suoi simili.

SWAROVSKI Montatura placcata rodio Prezzo: 400 euro

La scarpa gioiello

Iniziare l’anno col giusto passo. Caratterizzate da un elegante tacco rivestito, le Décolletés Flower Strass sono impreziosite da una fibbia gioiello con fiori in cristalli. Sono realizzate artigianalmente in morbida nappa metallizzata e intramontabile. Perfette per una festa, ma anche per dare un tocco di luce alla vita di tutti i giorni.

ROGER VIVIER Calzature artigianali Prezzo: 1.700 euro

Luce sulle gambe

Calze a rete con punti luce, fili di lurex che illuminano collant e frange di strass, applicazioni gioiello e una pioggia di paillette. Si può scegliere tra calze, legging e pantaloni a palazzo. Da indossare sotto abiti, maximaglioni o con una giacca e un crop top o una camicia bianca e con tante rouche.

CALZEDONIA Sotto abiti o con un crop top Prezzo: da 19,95 euro