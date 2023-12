Valerio Braschi, da Masterchef (che vinse) all'apertura del suo ristorante a Milano: «Il menu da 140 euro»

Il successo a 20 anni non è facile da gestire. La fama, i soldi e la popolarità possono farti rivalutare cose che ritenevi prima importanti, dopo superficiali, o cose che prima si facevano quotidianamente, dopo una rarità per i troppi impegni in agenda.

Nonostante tutto questo Valerio Braschi, il più giovane vincitore di Masterchef Italia, non ha mai smesso di cucinare per sé, per gli amici o per la sua famiglia. A settembre ha aperto un ristorante di cui è primo chef, ma anche socio e «il personale non lo sfrutta». Sarà per questo che un menu ammonta a 140 euro?