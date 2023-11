Risveglio col mal di testa? Succede a 1 persona su 13. Ecco perché e come evitarlo: i trucchi per dormire bene (si può fare uno spuntino)

Un recente studio del professore in psichiatria e scienze comportamentali all'università di Stanford, Maurice M. Ohayon, ha rilevato che i mal di testa al risveglio affliggono una persona su 13 e questo tipo di malore cronico sono un indicatore di depressione e insonnia. Per quanto riguarda i dati analizzati, circa 19mila persone di 15 anni e oltre, considerate rappresentative delle popolazioni del Regno Unito, Italia, Germania, Portogallo e Spagna, sono state sottoposte a un questionario. Le domande riguardavano la frequenza dei mal di testa al risveglio, la presenza di vari tipi di disordini, l'uso di sostanze psicoattive.

Vediamo quali sono le possibili cause di questi malori e cosa è possibile fare per evitarli, come rivela l'Huffington Post. Infine, ecco i sette trucchi per dormire meglio.