Totti, l'amico Alex Nuccetelli: «Francesco ha il vizio delle donne, ma con Noemi ora è fedele»

Non si placa l'eco di Unica, il docufilm di Ilary Blasi uscito su Netflix lo scorso 24 novembre che racconta la versione della showgirl sulla crisi e la rottura con l'ex marito, Francesco Totti. Tuttavia, proprio nelle ultime ore Alex Nuccetelli, grande amico di Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al docufilm della conduttrice e ha spiegato il motivo per il quale non rispecchia la realtà.